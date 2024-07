Sluchátka Galaxy Galaxy Buds3 Pro doprovází smůla

Nejprve schytala kritiku za vzhled, později se ukázalo, že mají problém s konstrukcí

Nyní zničeho nic zmizela z obchodů

Samsung začal dodávat nová sluchátka Galaxy Galaxy Buds3 Pro (SM-R630NZAAEUE) tento týden. Přes lehkou kontroverzi zapříčiněnou vzhledem, který až příliš připomíná konkurenční výrobky, si lidé sluchátka pochvalovali. S jednou výjimkou, a to když se pokusili vyměnit nástavce do uší. V diskuzích se množí případy lidí, kteří během manipulace nástavec poškodili. I my jsme zveřejnili článek s upozorněním na až příliš snadné poškození včetně oficiálního návodu, jak nástavce vyměnit.

Přestože s dodávkami sluchátek nebyl problém, najednou zmizela z obchodů, a to jak z e-shopu Samsungu, tak ze značkových prodejen. Přitom právě měly skončit předobjednávky a začít volný prodej. Na prodejně nám nebyli schopni potvrdit, co se stalo a kdy budou znovu k dispozici. Pokud navštívíme e-shop Alzy, je zde uvedená dostupnost až 26. srpna 2024! Datart má několik kusů skladem na prodejnách, ale odeslání také není možné.

Je možné, že sluchátka mají nějaký problém, který je větší než riziko poškození náušníku a byla stažena z prodeje? Pokoušíme se získat vyjádření přímo od Samsungu a hned jak dorazí, jej doplníme. Mezitím se můžete podívat na video, které shrnuje všechny známé problémy sluchátek. Není to totiž jen problémová výměna nástavců, ale i špína v dosud nerozbalených sluchátkách, špatné lícování, problémy s LED a další.

갤럭시 버즈3 프로 QC 불량 이슈? 직접 10개 사서 모두 까봤습니다 ㅋㅋ

Aktualizace 9:55

Samsung začal rozesílat e-maily o pozdržení předobjednávek s tím, že těm, kdo sluchátka už zakoupili, budou vráceny peníze. Uvidíme, co na to česká pobočka.

Zákazníkům Samsung,

Kontaktujeme vás ohledně vaší nedávné objednávky Samsung Galaxy Buds3 Pro. Provádíme plnou kontrolu kvality, abychom zajistili, že všechny produkty splňují naše standardy, což očekáváme, že způsobí zpoždění v doručení vaší objednávky. Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které to může způsobit. Určitě vás budeme kontaktovat v nadcházejících týdnech s aktualizovaným datem odeslání.

Pokud byste nás chtěli kontaktovat ohledně zrušení vaší objednávky, prosím obraťte se na naše kontaktní centrum pomocí níže uvedeného odkazu. Zákazníci, kteří si zakoupili své Galaxy Buds3 Pro prostřednictvím akce, budou vráceny peníze ve snížené hodnotě.

Aktualizace 10:08

Na korejském fóru se měla objevit tato informace (strojový překlad):

příspěvek z korejského fóra

Oficiální zástupce Samsung Electronics uvedl: „Změnili jsme materiál, aby byl měkčí, a to za účelem zlepšení funkce a pohodlí ANC (Active Noise Cancellation),“ a „Na našich webových stránkách jsme zveřejnili samostatný článek o tom, jak jej vyměnit, ale zdá se, že pokyny nebyly dostatečné.“ Dále pokračoval: „Bezplatně vyměňujeme roztrhané nástavce sluchátek v servisním centru.“ Kromě toho byly vzneseny problémy, jako jsou mezery v kloubech, vadná světla a bílý šum. Samsung požádal kupující Buds 3 Pro s počátečními vadami, aby navštívili servisní středisko, i když je to nepohodlné, aby mohla být přijata vhodná opatření, jako je výměna nebo vrácení peněz.

Zdroj: vlastní, Facebook