Bolest hlavy, únava a problémy se soustředěním mají často společnou příčinu, a to špatně větranou místnost. Je to způsobeno zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého (CO₂), který je přirozeným odpadním produktem dýchání. Větrat, když už vás bolí hlava, je pozdě. Abyste předešli zbytečným problémům, můžete si pořídit měřič koncentrace CO2, který vás upozorní, pokud je jeho koncentrace příliš vysoká.

Proč vlastně CO2 působí tak negativně? Lidské tělo ho totiž vnímá jako signál, že je něco špatně. Přestože i ve špatně větrané místnosti klesne koncentrace kyslíku o jeden procentní bod z běžných 21 % na 20 %, což lidský organismus zvládá bez potíží, na změnu koncentrace CO2 reaguje právě výše zmíněnými projevy. Vyšší koncentrace CO2 v krvi je pro tělo znamením, že by se mělo zrychlit dýchání a jeho zvýšená koncentrace ve vzduchu organismus mate.

EMOS E30300

Nástup únavy a bolesti hlavy je pozvolný a nemusíte si ho hned uvědomit. Protože sám mám pracovnu, která se špatně větrá, pořídil jsem si měřič CO2. Jedná se o uživatelsky jednoduchý přístroj, který v sobě kombinuje hodiny a budík a dále monitor teploty, vlhkosti a právě měření koncentrace CO2. Ta se udává v ppm (parts per million – částic na milion, to znamená, že 1 ppm odpovídá jedné molekule CO2 na milion molekul vzduchu). EMOS E30300 umí měřit od hladiny 400 ppm, což je naprosto bezpečná hranice, až po 5000 ppm, což je vysoko nad hranicí, kdy byste už měli větrat. Ta činí 1000 ppm a přístroj vás na její překročení umí upozornit.

Displej

Přístroj zobrazuje v horní třetině displeje údaje o koncentraci CO2, menšími ikonami pak znázorňuje stav připojení k Wi-Fi, stav baterie a trend. Šipka naznačuje, jestli se koncentrace CO2 zvyšuje, snižuje nebo je konstantní. V druhé třetině je zobrazen graf koncentrace CO2 za posledních 6 hodin a vpravo pak shrnutí aktuálního stavu: good, normal nebo poor. V poslední třetině najdeme teplotu, vlhkost a čas, který je synchronizován s mobilem.

Displej je barevný a svítí opravdu hodně intenzivně. Pokud ho přepneme do ztlumeného režimu, není naopak vidět prakticky vůbec. Tady je prostor pro zlepšení.

Provedení

Horní hrana přístroje obsahuje trojtlačítko, kterým můžeme přístroj zapnout nebo vypnout, snížit jas a zaklapnout budík. Vzadu jsou pak další mechanická tlačítka pro nastavení, pokud nechceme přístroj ovládat z aplikace. Kromě tlačítek je na zadní straně konektor USB-C, kterým se přístroj napájí.

Zkoušel jsem několik běžných zdrojů a přístroj fungoval spolehlivě se všemi, není tedy nijak vybíravý. Kromě přímého zapojení do nabíječky obsahuje také baterii, která by ho měla udržet v činnosti 4 hodiny. Nejedná se o pouhou zálohu, přístroj na baterii funguje i s displejem svítícím na plný výkon.

Instalace a připojení

Zapojení přístroje je jednoduché. Výrobce doporučuje umístit ho do výšky asi 150 cm a jako hlavní zdroj napájení používat USB-C. Po zapnutí se přístroj zkalibruje, což zabere 3 minuty. Pokud neukazuje správné hodnoty, je možné vyvolat manuální kalibraci stiskem obou tlačítek se šipkami zároveň. Ta trvá 10 minut a měla by se provádět venku, kde je minimální koncentrace CO2. Kromě toho přístroj provádí autokalibraci i během používání.

Přístroj se připojuje přes Wi-Fi, podporuje pouze 2,4 GHz. To se u mě ukázalo jako komplikace, protože ve spojení s Wi-Fi 6 se nechtěl připojit ani k síti na 2,4 GHz. Možná to způsoboval mobil Samsung S24 Ultra, který se tvrdošíjně připojoval k Wi-Fi 6e. Nakonec jsem v mobilu zakázal automatické připojování ke všem sítím kromě 2,4 GHz a připojení se povedlo. Ale i během provozu si občas všimnu, že se přístroj odpojil od Wi-Fi.

Pokud by všechno fungovalo napoprvé, je připojení snadné. V aplikaci stačí vybrat přidání nového zařízení, uvést EMOS E30300 do párovacího stavu a aplikace si přístroj automaticky najde a přidá.

Aplikace

Pro plné využití možností přístroje potřebujeme aplikaci EMOS GoSmart. Kromě synchronizace času si pak můžete přístroj umístit do místností, nastavit sdílení s jinými uživateli a samozřejmě sledovat jak aktuální, tak historická data. A to i když nejste zrovna doma.

V aplikaci stačí vybrat přidání nového zařízení, uvést EMOS E30300 do párovacího stavu a aplikace si přístroj automaticky najde a přidá. Kromě toho lze nastavit automatizaci, kdy například při překročení zvolené koncentrace CO₂ dostanete upozornění. Bohužel se mně nepodařilo připojit přístroj do žádného dalšího ekosystému. Nevidí ho ani Home Assistant, ani Google Home. Jedinou možností, jak reagovat na zvýšenou koncentraci CO₂, tedy zůstává odchycení oznámení v liště mobilního telefonu, ale to je už poměrně komplikované.

EMOS GoSmart EMOS Group Instalovat (Free) Google Play

Závěr

Já jsem s přístrojem spokojený a dokonce jsem si objednal ještě jeden, abych měl monitorovanou pracovnu i ložnici. Nedá se říct, že je to něco, bez čeho nemůžete žít. Ale já mám rád čísla a přesné hodnoty, a když vidím, jak se postupně koncentrace CO2 zvyšuje, motivuje mě to k častějšímu větrání. Je to podobné, jako když mě hodinky upozorní co hodinu, že se mám protáhnout. Je to něco, co dobře vím, ale vždy se najde nějaká důležitější věc. Číslo na displeji je ale neoblomné.

Klady Přehledné zobrazení

Připojení k Wi-Fi

Příznivá cena

Jednoduché ovládání

Nabíjení přes USB-C Zápory Komplikovanější kalibrace

Nelze připojit k jiným systémům

Displej je moc nebo málo jasný

Hodnocení redakce: 85 %

Cena: od 1 499 Kč

Máte doma měřič CO₂?