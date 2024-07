Předplatné Ubisoft+ nyní pořídíte v super slevě

Balíček pěti desítek her vyjde na pouhé 1 euro

Součástí jsou i známé tituly typu Far Cry 6

Pokud rádi hrajete hry, měli byste zpozornět. Ubisoft momentálně nabízí své předplatné Ubisoft+ za pouhé 1 euro (25 korun), po zaplacení získáte do služby přístup na jeden měsíc. Součástí balíčku je přísutp k pěti desítkám herních titulů, a to včetně těch nejznámějších pecek.

Ubisoft+ je za zvýhodněnou cenu k dostání do 8. srpna (nabídka končí téhož dne o půlnoci), následně se předplatitelům tarif zdraží na 7,99 eura (200 Kč). Sleva je tedy naprosto ideální pro ty, kteří si chtějí vychutnat poslední měsíc prázdnin se zábavnými hrami, anebo pro zájemce, již si nejsou jisti, zda se jim Ubisoft+ skutečně vyplatí.

Součástí balíčku jsou hry všech žánrů, a tudíž by se nemělo stát, že by měl někdo problém vybrat si ze seznamu alespoň jednoho favorita. Ze zajímavějších děl můžeme zmínit například Riders Republic, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising či Assassin’s Creed Valhalla. Pro oddech je pak vhodné UNO nebo Monopoly Madness.

Která hra z balíčku Ubisoft vás zaujala nejvíc?

Zdroj: Ubisoft