Pár dní před premiérou unikla podoba nových Huawei hodinek

Čínský Huawei má na středu 2. června naplánovanou velmi významnou předváděcí akci. Hlavní roli by během ní měl hrát nový systém HarmonyOS 2.0, který finálně dorazí i do mobilů. Sice trochu ve stínu této události, ale přece jen se dočkáme i představení některých nových produktů. Neměly by mezi nimi chybět například další špičkové hodinky této značky. Doposud se k novému modelu objevovaly hlavně spekulace a úniky k parametrům, zatímco vizuální stránka byla až nezvykle tajná. To se teď mění. Pár dní před uvedením se objevily uniklé fotky Huawei Watch 3.

Jak jste si možná všimli, z označení vlajkových Huawei hodinek má zmizet zkratka GT. Nicméně i dál můžeme počítat se dvěma variantami – standardní a Pro. Odhalený design by měl pokrývat obě, ale čekat se dají zase odchylky v některých použitých materiálech. Uniklé fotky Huawei Watch 3, které evidentně pocházejí z nějakého videa, ukazují na několik zajímavých prvků, které se budou od předchozí generace lišit.

Například provedení tlačítek, kdy horní podle všeho bude dost výrazné a kulaté (je také vyobrazeno na některých plakátech), zatímco spodní decentní a zapuštěné. Zdá se také, že obvodu displeje nadobro zmizí i ikonické čárky. O to víc prostoru ale asi u nových Huawei hodinek zůstane pro zobrazování obsahu.

AKTUALIZOVÁNO: Unikly další kvalitnější fotky

Těsně před vydáním článku se na internetu objevily další snímky, které zachytávají Watch 3 od Huawei v mnohem lepší kvalitě. Současně je z nich patrné, jak v nich bude vypadat HarmonyOS.

Co na odhalený design říkáte?

Zdroj: hcentral, aauthority