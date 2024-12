Android bude zase o kousek hezčí, Google vylepšil ukazatel baterie Bluetooth zařízení

Bluetooth zařízení umí reportovat stav nabití do mobilního telefonu

Google vylepšil zobrazení informací o stavu baterie

Přidal k číselnému vyjádření ještě grafický prvek

Jsou věci, kde by jeden řekl, že není co vylepšovat. Například ukazatel stavu baterie. A co že může být lepší než textová informace o úrovni nabití? Třeba textová informace doplněná hezkým grafickým prvkem! A přesně takovou změnu objevili specialisté z Android Authority v nadcházejícím sestavení Androidu.

Nový indikátor je schovaný v připravované aktualizaci Androidu 15, ale není zatím aktivní. Když srovnáte původní a nový vzhled, najdete rozdíl pouze v kruhovém indikátoru kolem ikony zařízení. Žádný reálný přínos, ale vypadá to hezky. A to je také důležité.

Indikátor baterie bluetooth

Pokud se Google nerozhodne jinak, nový indikátor by měl dorazit s nejbližší větší aktualizací Androidu 15. Ale protože nebyla aktivní v poslední betě, je možné, že si počkáme o něco déle. Vzhledem k tomu, že jde jen a pouze o grafický prvek, zase tolik by to nevadilo.

Sledujete stav baterie Bluetooth zařízení na mobilu?

Zdroj: Android Authority