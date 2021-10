V čem je nový Google Pixel slabší než tři roky starý iPhone? (první benchmarky)

V telefonech Google Pixel 6 a Google Pixel 6 Pro se mimo jiné ukázal na trhu nový čipset s názvem Tensor. Tato na míru šitá osmijádrová sestava se od počátku chlubí hlavně špičkovým zabezpečením, nicméně i po stránce výkonu měla být podle původních předpokladů schopná konkurovat nejsilnějším soupeřům. Jak tyto aspekty posuzují první měření provedená skrze nástroje pro benchmarky? Výsledky jsou poněkud rozpačité.

Po stránce celkového výkonu se zatím ukazuje, že Tensor je slabší než Snapdragon 888 a dokonce také méně výkonný než tři roky starý Apple A12 Bionic. V porovnání s druhým jmenovaným jde o skóre 1012 vs. 1117 a 2760 vs. 2932 u jednojádrového a multijádrového vytížení z měření u Geekbench 5. Nutno podotknout, že tyto hodnoty nevypovídají o tom, jak je mobil způsobilý pro “běžné používání”. Test nezohledňuje například zahřívání nebo vyladěnost se systémem.

Google Tensor Soc GPU performance is the best of any Android soc so far.

Now only question left is efficiency and sustained performance.

Source: https://t.co/qlYznHEXUO#GooglePixel6 #GooglePixel6Pro pic.twitter.com/Fz28CRhR4X

— Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) October 24, 2021