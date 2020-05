SwiftKey mění jméno, aby bylo jasné, kdo ji vlastní

Microsoftem vlastněná populární softwarová klávesnice SwiftKey mění jméno. Změno to však nebude nijak drastická, nové jméno bude Microsoft SwiftKey. Toto přejmenování bylo v tichosti oznámeno v poznámkách k vydání poslední beta verze této aplikace. Uživatel, který si nainstaluje beta verzi 7.5.5.15 odsouhlasí změnu názvu, při které budou ujištěni, že na funkci se nic nezmění.

Kromě toho, že SwiftKey mění jméno v této verzi ještě přibyla podpora Unicode’s Emoji 12.0. Pokud používáte Android 10 (a vyšší) můžete začít používat nová zvířata, nová jídla, robotické paže, vodící psy a spoustu dalších emoji. U předešlé beta verze si uživatelé stěžovali na panel nástrojů, který se podle nich změnil k horšímu. Ten se stal podstatně hůře konfigurovatelným. V této verzi bohužel nedošlo k jeho přepracování ani k odstranění tlačítka pro podporu, které je spíše ke škodě než k užitku.

Virtuální klávesnice Swiftkey byla pro Android poprvé představena v červenci 2010. O šest let později ji za 250 milionů amerických dolarů koupil softwarový gigant Microsoft. To, že teď mění její jméno je další krok v dlouhodobém procesu integrace SwiftKey do portfolia Microsoftu, jak se nechal slyšet viceprezident společnosti Harry Shum. Microsoft není jediná firma, která přejmenovává své produkty. K podobným opatřením došlo v minulosti již několikrát u produktů Googlu.

Používáte klávesnice třetích stran?

Zdroj: Softpedia.com