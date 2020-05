Už koluje fáma, že Google chce přejmenovat Android TV

Server 9t5Google tvrdí, že na základě zákulisních informací zjistil, že Google plánuje přejmenovat Android TV na Google TV. Tuto značku už Google v minulosti použil. Ve spolupráci s Intelem, Sony a Logitechem ji představil v roce 2010. Jednalo se o interaktivní televizní platformu s Androidem a prohlížečem Chrome, na které běžely on-line video služby. Tato značka ale nakonec skončila v zapomnění. Teď ale znovu ožívá jako nástupce Android Tv.

Znamená to nejspíš, že Google neplánuje jen přejmenovat Android TV, ale začít vyrábět své vlastní televizory s Androidem pod značkou Google TV. Doposud zatím jen poskytoval svůj operační systém Android TV ostatním výrobcům. Tento krok by měl přinést zjednodušení do stále rostoucího Google ekosystému chytrých domácností. Předpokládá se, že další motivací nejspíš bylo lepší rozšíření herní služby Google Stadia.

Není to první přejmenování značky v historii Googlu. Android Market byl přejmenován na Google Play Store už dávno. Android Pay se přejmenovalo na Google Pay. U Android Messages bylo slovo “Android” odstraněno Googlem a teď už se služba jmenuje jen Messages. Značka Google’s wearable OS Android Wear se změnila na Wear OS. Spousta aplikací v minulosti neměla ve značce slovo “Google” jako například One, Tasks, Allo nebo Duo. A teď chce Google přejmenovat i Android TV.

Vadí vám neustálé přejmenovávání Google produktů?

Zdroj: 9to5Google.com