Stream Cinema: všechny seriály a filmy skoro zadarmo na jednom místě

Za posledních pár let se s různými streamovacími platformami doslova roztrhl pytel. Tak schválně, kdo z vás si platí alespoň jednu ze služeb jako je Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video nebo Disney Plus? Na tom přece není nic špatného, zvlášť v dnešní době, kdy jsme povětšinou doma a nemáme co jiného na práci. Jenže když chcete mít velký výběr, musíte logicky také dost platit. V dnešním článku se podíváme na velice zajímavou alternativu Stream Cinema, díky které ušetříte dost peněz a budete mít přístup obrovské knihovně filmů, seriálů a třeba i koncertů.

Poznámka redakce V tomto článku vám ukazujeme pouze nové možnosti a rozhodně nemá nabádat k pirátství. My osobně využíváme Kodi a Stream Cinema z toho důvodu, že nám vyhovuje toto uživatelské rozhraní a možnosti. Jsou zde lepší titulky, hodnocení z ČSFD a spousta dalších věcí. Za Netflix i HBO GO stejně platíme a vám to taky doporučujeme.

Milovníci streamovaného obsahu ušetří peníze

Na začátek si to pojďme hezky spočítat. Základní tarif Basic na Netflixu vyjde na 199 Kč měsíčně, ovšem budete moci obsah přehrávat pouze na jednom zařízení a hlavně pouze v SD kvalitě, což není v dnešní době, kdy stojí 4K televize pár tisíc nic extra záživného. Tarif, který už za něco stojí a podporuje alespoň Full HD stojí 259 Kč a pokud byste měli zájem o 4K kvalitu a více zařízení, musíte zaplatit 319 Kč za měsíc. Pokud však máte zájem také třeba o HBO GO, zaplatíte za něj dalších 159 Kč a to nepočítáme další služby jako Amazon Prime Video nebo Disney Plus.

Stream Cinema vychází na 59 Kč měsíčně

Můžete ušetřit nemalé peníze

Jste-li tedy milovníky filmů a seriálů, do toho si platíte Spotify, O2 TV a třeba GeForce Now, snadno se dostanete i k částce 2 000 Kč za měsíc. A to rozhodně není málo peněz. Jak jsme řekli již na začátku, Kodi doplněk Stream Cinema vám umožní sledovat většinu obsahu, který je na těchto platformách za pouhých 59 Kč měsíčně. Pokud si předplatíte službu na rok, vyjde vás na 39 Kč měsíčně (599 Kč).



Co je to Stream Cinema? Stream Cinema je doplněk pro přehrávač Kodi. V podstatě pouze streamuje obsah z webshare, ovšem podává vše v hezčím kabátku a lze si jej různě vylepšovat. Aktuální verze je nyní Stream Cinema 2.0.

Jak nainstalovat Stream Cinema na Android TV?

Pokud vás tedy předchozí odstavce zaujaly, můžete si službu Kodi plugin Stream Cinema alespoň vyzkoušet. Investice je 59 Kč a věřte nám, že u ní s největší pravděpodobností stejně zůstanete. Instalace je poměrně snadná a zabere vám pár minut.

Vytvořte si účet na WebShare. Je možné zaplatit kartou, převodem nebo SMS platbou a jako bonus navíc získáte i soukromé úložiště. Na vaší Android TV (nebo jiném zařízení) si z Google Play stáhněte aplikaci Kodi V aplikaci Kodi běžte do Settings > File Manager > Add source Do zdroje zadejte adresu https://repo.sc2.zone/ a složku si pojmenujte třeba Stream Cinema Následně běžte do Settings > Add-ons > Install from zip file > (zde povolte instalaci z neznámých zdrojů) repo > repository.hacky.zip Po nainstalování zvolte Settings > Add-ons > Install from repository > Hacky’s repository > Video Add-ons > Stream Cinema Community > Install Tak a máte hotovo. Nyní můžete spustit Stream Cinema v záložce doplňky.

Po instalaci Stream Cinema by se vám mělo objevit několik oken, kde se přihlásíte pod svým WebShare účtem. Pokud se tak nestane, klepněte v záložce doplňky na Stream Cinema pravým tlačítkem a vyberte možnost Nastavení. Objeví se vám okno, kde vyberte Zdroj a zde se zadejte přihlašovací údaje k vašemu WebShare účtu. Následně klepněte na Ok a máte hotovo.

Jaké Android TV zařízení vybrat?

Osobně Stream Cinema provozujeme na Nvidia Shield TV z roku 2017 a jde naprosto bezproblémově. Zkoušeli jsme ji i na novější Nvidia Shield TV z roku 2019 a Google Chromecast s Google TV, ovšem teoreticky by měla služba fungovat na většině Android TV boxů či televizí. Zajímavou možností může být i Xiaomi Mi TV Stick či Xiaomi Mi TV Box S. Nejkvalitnějším Android TV zařízením je obecně Nvidia Shield TV, ovšem to se promítne také do ceny. Dostává však pravidelné updaty, je velice svižný a jako bonus na ní můžete hrát hry přes službu Nvidia GeForce Now, což jsme za vás také vyzkoušeli.



Stream Cinema lze sledovat na počítači, telefonu …

Pokud žádnou Android TV nemáte a používáte jako multimediální centrum třeba nějaký starší počítač, i na něm lze Kodi a Stream Cinemu spustit. Podporované jsou systémy Windows, macOS, Linux i Raspberry Pi.

Instalace je v podstatě totožná jako u Android TV. Aplikaci Kodi stáhnete z oficiálního webu. V případě telefonu s operačním systémem Android si Kodi stáhnete jednoduše z Google Play.

Filmu a seriálu je tu opravdu hodně

Schválně si na Stream Cinema zkuste vyhledat váš oblíbený pořad či film. Z 95 % jej tam naleznete, pokud se nejedná vyloženě o vykopávku. Navíc jsou zde také nové filmy jako například Tenet, za který třeba u Apple TV zaplatíte skoro 500 Kč, půjčení pak vyjde na 79 Kč. Samozřejmostí jsou pak celé série nejrůznějších seriálů od Vikingů přes Živí mrtví až po kultovní Hvězdnou bránu. Kodi doplněk Stream Cinema však nabízí také české seriály, takže se v kombinaci s Android TV boxem může jednat o ideální dárek k narozeninám třeba vaší babičce.

Jak je to s kvalitou a náročností na připojení?

Většina filmů a seriálů je na Stream Cinema dostupných ve 4K či minimálně Full HD rozlišení a velkou výhodou je, že si můžete předem vybrat kvalitu jak obrazu, tak zvuku. U každého videa máte na výběr z několika souborů. U nich je předem napsané rozlišení, kvalita zvuku, titulky, lokalizace a velikost. Třeba takový Tenet si můžete pustit ve Full HD rozlišení s AAC 2.0 zvukem. Velikost tohoto souboru činí 2,04 GB a k jeho přehrání stačí i poměrně dost pomalý internet. Pokud jste však fajnšmekři a kromě 4K televize máte také pořádnou repro soustavu, je zde 66,24GB soubor ve 4K a zvukem DTS 5.1 či AC3 5.1.

K jeho přehrání však budete potřebovat dostatečně rychlý internet nebo musíte počkat, než se dostatečně načte. V našem případě nám bez jediného záseku běží soubory do velikosti cca. 10 GB, přičemž rychlost downloadu se nám pohybuje okolo 50 – 60 Mbps. Na tu nejlepší možnou kvalitu však doporučujeme lepší připojení. Ostatně u souboru vidíte, kolik bude stahovat v Mbit/s, takže si lze jednoduše spočítat, které soubory vám poběží plynule bez nutnosti vytvoření bufferu. Přímo ve Stream Cinema se dokonce nachází test rychlosti internetového připojení, který to spočítá za vás.

Jak je to s titulky?

Spolu se Stream Cinema využíváme také server plugin titulky.com, což je vůbec největší server s titulky na CZ/SK scéně. Zpravidla jsou zde titulky velice kvalitní a bývají i na horké novinky, ať už jde o filmy či seriály. Kolikrát se stane, že jsou mnohem kvalitnější než originál na Netflixu, HBO GO či jiných platformách.

Většina filmů a seriálů na Stream Cinema má titulky

titulky.com nabízí velice kvalitní titulky za 23 Kč měsíčně

U většiny filmů na Stream Cinema jsou titulky přítomné přímo i filmu/seriálu. Pokud si však potrpíte na opravdu kvalitní překlad, neuděláte s titulky.com chybu. Služba stojí 23 Kč měsíčně, takže vás titulky vyjdou na necelou stovku za rok. Někdy se může stát, že nejsou titulky synchronizované. Co to znamená? Že vám obraz nesedí s titulky a ty pak nemusí odpovídat tomu, co se ve filmu aktuálně děje. Jsou prostě opožděné. To lze však vyřešit posunutím titulků vpřed či vzad.

Výběr vzhledu v Kodi

Multimediální přehrávač Kodi může pro pro začátečníky působit trochu komplikovaně, nebo se vám jednoduše rozhraní nemusí líbit. Naštěstí ani to není problém. Můžete si totiž vybrat vzhled, který vám sedí. My osobně používáme ten výchozí, protože jsme si na něj zvykli, ovšem jsou zde desítky různých a kvalitně udělaných rozhraní. Jedno vám udělá z Kodi velice minimalistickou záležitost, druhé zase přiblíží vzhled Apple TV. Změna vzhledu se pak promítne i do doplňku Stream Cinema. Zkrátka si zde vybere každý. No a jak tedy vzhled změnit?

Běžte do Nastavení > Rozhraní > Vzhled a zde klepněte na možnost Vzhled V tabulce klepněte na možnost Získat více… Následně si vyberte rozhraní, které vám vyhovuje a nainstalujte jej

Jak nastavit v Kodi češtinu?

Když si Kodi poprvé nainstalujete na kterékoliv zařízení, budete ho mít v angličtině. Zásadní problém to sice není, ovšem čeština je jistě pro většinu z nás vhodnější a lépe se pak orientujeme v celém programu. Stačí tedy jít do Interface > Regional > Language > Czech a chvíli počkat, než se čeština nainstaluje.



Dálkové ovládání Kore

Pokud Kodi pouštíte přes něco jiného než Android TV, mohlo by se hodit dálkové ovládání. Není totiž nic otravnějšího, než nutnost vstávat z postele pokaždé, když budete chtít změnit hlasitost či titul, který chcete přehrát. Z Google Play si stačí stáhnout aplikaci Kore, Official Remote for Kodi a máte vystaráno. Z jakéhokoliv Android zařízení můžete ovládat Kodi a Stream Cinema třeba na Windows či Linuxu. Svou verzi dostal také jablečný iOS.

Kore, Official Remote for Kodi Kodi Foundation

Kde jinde se dá Stream Cinema využít?

Stream Cinema disponuje velkým množstvím nejen filmů a seriálů, ale také koncertů či dokumentů. Pokud vás tak už nebaví podcasty či Spotify, můžete si na cestách v autě přehrát různé živé koncerty (které bývají mimochodem ve velice dobré kvalitě) nebo zajímavé dokumenty, kde vám často k pochopení daného tématu stačí pouze zvuková stopa.

Hans Zimmer – Time (Inception – Live in Prague)

Propojení ČSFD a Stream Cinema

Stream Cinema je bezesporu skvělou, intuitivní a levnou alternativou. To, co nám ale rozhodně chybí je hodnocení jednotlivých počinů. Je sice hezké, že je nějaký film v trendech či nejsledovanějších, ovšem automaticky to neznamená že je kvalitní. Třeba takový film Za čárou je jedním z nejsledovanějších, ovšem ve skutečnosti se jedná o béčkovou záležitost, čehož bychom si bez propojení s ČSFD či jiné databáze nevšimli. Propojení tak jednoznačně doporučujeme, pokud si nechcete každý film googlit zvlášť. Navíc zde máte také popis filmu, takže hned víte o co jde.

Nainstalujte si repozitář doplňků XBMC-Kodi CZ/SK Následně stáhněte a nainstalujte ČSFD scraper Po instalaci běžte do Nastavení -> Rozhraní -> Vzhled -> Konfigurovat vzhled -> Obecné, U možnosti “Zvolte hodnocení zobrazené pro položky médií” zvolte “Hodnocení”

Další vychytávky Stream Cinema

Pokud byste potřebovali pomoct s jakýmkoliv jiným problémem, nebo byste si chtěli Kodi/Stream Cinema ještě jakkoliv vylepšit, existuje zde velice aktivní fórum xbmc-kodi.cz, kde naleznete odpověď pro většinu vašich dotazů a kdyby náhodou ne, stačí se zaregistrovat a požádat o pomoc. Doporučujeme u každého příspěvku uvést váš problém co nejpodrobněji a nezapomínejte uvést na jakém zařízení Kodi používáte a jakou verzi máte nainstalovanou.

Jak se vám líbí Stream Cinema?