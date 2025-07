Steam Deck 2 může být pořádné dělo! Valve mu nadělí výrazně lepší čip, rýsuje se i možná spolupráce se Sony

Úspěšná kapesní konzole Steam Deck by se v dohledné době mohla dočkat výrazně výkonnějšího nástupce. Podle informací zveřejněných v podcastu Broken Silicon na populárním kanále Moore’s Law Is Dead pracuje společnost Valve nejen na Steam Deck 2, ale údajně i na plnohodnotné domácí konzoli. Na rozdíl od prvního modelu, který byl spíše experimentem, má Valve tentokrát přistupovat k vývoji s dlouhodobou vizí po vzoru výrobců tradičních konzolí.

Výkonný hardware příští generace

Srdcem nového Steam Deck 2 by mohl být čipset od AMD založený na architektuře Zen 6 s kódovým označením „Magnus“. Toto výkonné APU by podle spekulací mohl pohánět také některou z příštích generací konzolí od Sony nebo Microsoftu. Zajímavostí je, že má údajně disponovat 11 CPU jádry, což by znamenalo výrazný skok oproti současnému modelu se čtyřmi jádry a potenciálně i mnohem lepší výkon při hraní náročných her.

Steam Deck OLED

Překvapivá spolupráce se Sony

Velmi zajímavým aspektem je údajná tichá spolupráce mezi Valve a Sony. Host podcastu Jimmy Champagne poukázal na to, že Sony výrazně podporuje Steam Deck – mnoho exkluzivních PlayStation titulů získalo certifikaci „Steam Deck Verified“, která značí dokonalou kompatibilitu s přenosnou konzolí od Valve, a společnost dokonce vydala vlastní spouštěcí animace pro hry jako God of War, Ghost of Tsushima a The Last of Us.

Tato podpora je výrazně vyšší než u Microsoftu a naznačuje, že Sony možná vidí ve Valve méně ohrožujícího spojence v oblasti přenosných zařízení. Vzhledem k tomu, že Sony nemá na trhu žádný pravý přenosný PlayStation – skoro dva roky starý Portal je omezený pouze na streamování – mohl by Steam Deck v praxi fungovat jako neoficiální Sony handheld, zejména když si na Steamu můžeme zakoupit čím dál více PlayStation exkluzivit.

Microsoft nezůstává pozadu

Konkurenční Microsoft mezitím spojil síly s ASUSem na vývoji ROG Ally X, který je označován jako „Xbox zařízení“. Podle diskutujících v podcastu však působí tato spolupráce poněkud uspěchaně. Zmiňují nejasnosti v brandingu a komunikaci, což mohlo otevřít dveře pro Valve a Sony k získání větší pozornosti mezi fanoušky přenosných herních zařízení.

Konzole ROG Ally X by se dle posledních spekulací měly na trh dostat v říjnu, s tím že jejich ceny v Česku budou začínat těsně pod hranicí 20 tisíc korun.

Budoucnost herního průmyslu

I když zatím nebylo nic oficiálně oznámeno, diskuse v podcastu naznačuje, že se jednotlivé dílky skládačky mohou postupně dostávat na své místo. Díky výrazně silnějšímu APU od AMD či překvapivě proaktivní podpoře Sony už není nemyslitelné, že by se konzole od Valve mohla jednoho dne postavit po bok PS6 a příští generace Xboxu.

Pokud se spekulace potvrdí, mohli bychom se v blízké budoucnosti dočkat mnohem výkonnějšího přenosného zařízení, které by zvládlo náročné hry jako God of War Ragnarök nebo The Last of Us Part II v mnohem lepší kvalitě než současná generace. Steam Deck 2 by tak mohl být odpovědí na přání hráčů, kteří touží po výkonném přenosném zařízení s plnou podporou nejnovějších AAA titulů. Operační systém SteamOS by se pak mohl stát plnohodnotným soupeřem Windows 11.

Co byste od nového Steam Decku 2 očekávali vy?

Zdroje: Notebookcheck, Moore’s Law Is Dead (YouTube), TechRadar