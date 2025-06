Tahle novinka je teď středem pozornosti: ROG Xbox Ally jsou dvě zařízení, která mění hru. Podívejme se na ně!

Microsoft ve spolupráci s ASUSem přináší novou generaci přenosného hraní. Představují ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X – dvojici handheldů, které spojují výhody Windows a Xbox ekosystémy do jednoho zařízení. Oba modely běží na Windows 11, mají dedikovaný Xbox režim a umožní přístup ke knihovnám z Xboxu, Game Passu, Battle.netu a dalších obchodů. Představují tak jedno z nejuniverzálnějších zařízení pro hraní „na cestách“.

Základní ROG Xbox Ally nabídne 16 GB RAM, 512GB SSD a čip AMD Ryzen Z2 A, optimalizovaný pro rovnováhu mezi výkonem a spotřebou.

Displej má 7 palců, Full HD rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a krytí Gorilla Glass Victus s antireflexní vrstvou. Výdrž zajišťuje 60Wh baterie, což by mělo znamenat několik hodin hraní na jedno nabití – podle náročnosti titulu.

Vylepšený ROG Xbox Ally X pak míří na o dost náročnější hráče. Oproti 16 GB RAM nabídne 24 GB a 1TB SSD úložiště. Změna je i v procesoru; Ally X běží na Ryzenu AI Z2 Extreme, který je připravený i na budoucí AI funkce.

Oficiálně jde navíc o nejnovější generaci mobilních APU (procesorů kombinujících CPU a GPU) od AMD, navržených pro ultra-kompaktní zařízení, kam perfektně zapadají herní handheldy. Vysoký výkon u AAA her je tedy v podstatě zárukou.

Ally X má rovněž větší 80Wh baterie a impulsní triggery pro lepší ovládání, což znamená, že umí měnit odpor (tzv. „force feedback / zpětná vazba“, který může zpestřit zejména třeba závodní hry) a různě vibrovat podle dění ve hře. Zpětnou vazbu a vibrace nabídne i klasický ROG Xbox Ally, ale ne v tak imerzní míře.

ROG Xbox Ally nabídne knihovnu i PC funkce – vše synchronizovaně

ROG Xbox Ally i Ally X po zapnutí nabootují rovnou do Xbox Full Screen režimu, který je upravený pro handheldy – vše běží plynuleji, minimalizují se pozadí a systémové procesy, a více výkonu pak míří přímo na hry.

Díky přímé integraci Xbox Game Passu, Xbox Cloud Gamingu, Remote Play a systému Play Anywhere získáte přístup ke stovkám her a můžete pokračovat tam, kde jste skončili – bez ohledu na to, jestli jste hráli na konzoli, PC nebo jiném Xbox zařízení.

Kromě her navíc poběží i běžné Windows aplikace jako Discord, Twitch, modovací nástroje a další – to vše přímo z prostředí Xbox Game Baru, který byl přizpůsoben pro ovládání ovladačem.

A teď to, co možná potrápí: dostupnost

Ačkoli v tuto chvíli nebyla oznámena přesná cenovka příchozího zařízení, můžeme se lehce inspirovat jinými handheldy, které známe. V tuto chvíli dává smysl podívat se například na ASUS ROG Ally X z minulého roku, který se pohyboval kolem 20 000 Kč.

Je tedy na místě počítat s podobnou cenovou kategorií, a připravit si rezervu na potenciálně ještě vyšší cenu. Pokud kvůli tomu ale nebudete moci usnout, způsob, jak se dostat do prvních řad informovaných uživatelů je jednoduchý: stačí se přihlásit k odběru novinek o zařízení na oficiálních stránkách Microsoft.

Dává vám větší smysl základní Ally, nebo zamíříte na výkonnější Ally X?

Zdroj: Xbox News, Xbox, ASUS