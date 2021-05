Playstation 5 nebude až do roku 2022. Jak jej přesto sehnat dříve?

Dostupnost konzole Playstation 5 je problémem v podstatě už od začátku prodejů. Ten oficiálně začal 12. listopadu 2020 a ani po 7 měsících od vydání zdaleka není pokryta poptávka. A co je horší? Lépe jen tak nebude. Nemusíte ale házet flintu do žita, protože pro vás možná máme řešení jak a kde objednat Playstation 5 a dostat jej dříve.

Playstation 5 nebude až do roku 2022

Sony představilo své finanční výsledky a uvedla, že do 31. března se podařilo prodat asi 7,8 milionů kusů na celém světě. V nynějším období (fiskálním roce) zní cíl jasně – prodat alespoň 14,8 milionů kusů. Jedině tak bude mít Playstation 5 stejné šance na úspěch jako předchozí generace Playstation 4, které se prodalo asi 116 milionů kusů. Na vině je hlavně nedostatek polovodičů.

Hiroki Totoki na meetingu sdělil, že je velice nepravděpodobné, že se letos poptávka nějak uklidní a sníží. I kdyby se povedlo vyrobit v příštím roce obrovské množství konzolí, trh by byl po konzolích stále hladový. Tak zní fakta. Jenže co když po konzoli opravdu toužíte a myslíte na to, že si na své nové 4K televizi chcete vyzkoušet Playstation 5 exkluzivity jako Demon’s Souls či Returnal nebo si vychutnat v lepším grafickém kabátku Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3, Call of Duty: Black Ops Cold War nebo Spider-Man: Miles Morales?

Jak a kde objednat Playstation 5?

Pokud zamíříte na některý z českých e-shopů, ani jeden z nich nebude mít Playstation 5 skladem. A čekací doba? Většinou neznámá. Můžete tedy podniknout prakticky dva kroky – objednat Playstation 5 z Česka u všech e-shopů, které jej mají v nabídce a doufat že jednoho dne zazvoní telefon/přijde e-mail, nebo se podívat jinde. Tento tip jsme získali na CZ/SK skupinách na Facebooku, kde lidé konzoli většinou objednávají z Polska.

Vodafone nabízí PlayStation 5 za bezkonkurenční cenu. Jak ho získat? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Konzoli mají často na skladě e-shopy jako MediaMarkt.pl, Neonet.pl nebo MediaExpert.pl ovšem nic není zaručené a je třeba být opravdu rychlý. Máme zkušenost, že se známý po cca. dvou hodinách refreshování skutečně ke konzoli dostal a za tři dny ji měl doma. Hráči z našich končin Playstation 5 často z Polska objednávají a většinou mají pozitivní ohlasy. Ještě je samozřejmě potřeba si obstarat dovoz zásilky z Polska. Asi nejznámější firmou je nakupy-polsko.cz, kde vás poštovné vyjde asi na 200 Kč.

Jak sehnat PS5? Návod

Jedinou možnou nevýhodou může být cena za konzoli Playstation 5. Ten se totiž na polských e-shopech prodává zpravidla v různých bundlech s hrami, ovladači a popřípadě dalším příslušenstvím. V normálním případě za Playstation 5 zaplatíte 13 490 Kč, v Polsku vás vyjde o něco dráž, ovšem nedáváte peníze překupníkovi, ale skutečně si kupujete něco navíc. V době psaní tohoto článku je Playstation 5 skladem na MediaMarkt.pl a to v bundlu s dalším ovladačem Dualsense (1 899 Kč, celkem tedy získate dva), hrou Returnal (1 999 Kč) a dokovací stanicí na dva ovladače (790 Kč). Celková hodnota konzole + příslušenství je tedy asi 18 200 Kč, což přesně odpovídá ceně 3 239 zlotých. Ve finále tak nepřeplatíte ani korunu (a zrovna Returnal vypadá fakt dobře!).

Pokud byste chtěli znát naše dojmy z konzole Playstation 5 nebo jeho konkurence Xbox Series X (která je mimochodem snadněji sehnatelná), mrkněte na naše další články.

Pomohl vám tento návod?