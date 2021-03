Konečně nám dorazil Playstation 5. Jaké jsou naše dojmy?

Před třemi týdny jsme vám přinesli článek o tom, jak jsme si namísto PS5 koupili Xbox Series X, protože jsme na konzoli nové generace od Sony nechtěli čekat. Trochu nečekaně nám však dorazila prosincová objednávka konzole Playstation 5 a tak nám aktuálně na stole leží obě dvě konzole. Máme tedy skvělou možnost porovnat je mezi sebou a možná i povědět, kterou konzoli bychom si nechali kdybychom si museli vybrat.

Playstation 5 první dojmy

Musíme říct, že jsme měli o něco lepší pocit z rozbalování Xboxu. Playstation si s balením příliš nevyhrál a vše je v měkkých papírových obalech. Je opravdu vidět, že se šetřilo kde se mohlo. Xbox Series X má precizně zpracovanou krabici a samotná konzole je navíc umístěna v měkkém molitanu. To ale asi není podstatné. Když jsme Playstation 5 vybalili a poprvé položili na stůl, uvědomili jsme si jak je obrovský.

Na různých fórech a v recenzích se můžete dozvědět, že je konzole velká. Její obří rozměry si však uvědomíte až poté, co ji uvidíte. I nový Xbox vypadá proti Playstationu jako prcek. To, zda je to dobře nebo špatně nedokážeme posoudit, pokud se ale konzole nebude přehřívat za cenu obřího pasivního chlazení, asi nemáme nic proti. Pokud bychom měli vyloženě říct, která z konzolí se nám líbí více, půjdeme trochu proti proudu a řekneme že Xbox Series X.

Playstation Plus Collection na Game Pass nemá

Xbox Game Pass je jednou z nejlepších služeb, kterou jsme kdy poznali. Jasně, Spotify i Netflix jsou fajn ale mít přístup ke stovkám kvalitních her za 259 Kč měsíčně je zkrátka super věc a Microsoft se trefil do černého. Už minule jsme vám psali, jak jsme ze služby nadšení a možnost zahrát si “zadarmo” hry jako Forza Horizon 4, Witcher 3, Sea of Thieves nebo Gears 5 velmi ceníme. Sony na Game Pass odpovědělo svou Playstation Plus Collection.

Ta je oproti konkurenci dostupná pouze na Playstation 5 (Xbox Game Pass využijete jak na Xbox Series, tak na Xbox One a PC pozn. red.) a získáte sice kvalitní tituly, ovšem s knihovnou Game Pass se nemohou dle našeho názoru rovnat. Kolekce zahrnuje celkem 20 titulů, které dle Sony definovaly předchozí generaci Playstation 4. Jmenovitě jde o Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Bloodborne, Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Days Gone, Detroit: Become Human, Fallout 4, Final Fantasy XV, God of War, inFAMOUS: Second Son, The Last Guardian, Last of Us Remastered, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Ratchet & Clank, Resident Evil 7: Biohazard, Uncharted 4: A Thief’s End a Until Dawn.

DualSense je nepopsatelný zážitek

V minulém článku jsme vám psali, že naše předchozí primární konzole byla Playstation 4. Proto můžeme poměrně dobře zhodnotit nový DualSense, protože s DualShockem 4 máme odehráno několik stovek hodin. Když jsme DualSense vzali poprvé do ruky, uvědomili jsme si jak velký je mezi ovladači Xboxu a Playstationu rozdíl. Nechápejte nás špatně, Xbox ovladač rozhodně není špatný a dokonce nám umístění jedné analogové páčky nahoře a druhé dole sedí o něco více. Jenže DualSense opravdu působí jako next-gen zážitek. Na PS5 je předinstalovaná hra Astro’s Playroom, která má demonstrovat schopnosti nového ovladače.

A to se jí daří velice dobře. O ovladači jsme toho hodně slyšeli, přečetli jsme si spoustu zahraničních recenzí, ale zážitek spojený s novým ovladačem zkrátka musíte vyzkoušet sami. Ovladač DualSense disponuje haptikou a má vestavěný reproduktor a právě tyto dvě funkce jsou klíčové pro celý zážitek. DualShock 4 měl sice reproduktor také, ale vzpomeňte si na hry, které ho podporují. Moc jich není a potenciál zde rozhodně nebyl naplněn. To, zda se tak stane v případě DualSense nedokážeme odhadnout, každopádně má k tomu dobře našlápnuto.

Astro’s Playroom demonstruje možnosti DualSense

V Astro’s Playroom hrajete za robůtka, který brouzdá zdejším světem a nechybí zde lokace, kde běháte po písku, po sněhu nebo bruslíte na ledu. Vězte, že i se zavřenými oči dokážete rozlišit, po jakém povrchu se aktuálně pohybujete. A právě to nás na ovladači baví. Vylepšeny byly ale také triggery, které jsou nyní adaptivní a mohou klást v určitých situacích odpor. Pokud jste milovníci FIFY a v 80. minutě se snažíte pressovat soupeře, vaši hráči už jsou unavení a při držení tlačítka pro sprint klade trigger odpor. Stejné je to v Call of Duty, když máte ve zbrani málo nábojů. Zkrátka DualSense je záležitost, která je pro PS5 klíčová a dokáže vás více vtáhnout do hry. Možná to zní jako klišé, ale je to tak.

Playstation 5 nebo Xbox Series X?

Teď přichází ta hlavní otázka. Kdybychom si mohli vybrat pouze z jedné konzole, kterou bychom si nechali? Xbox je jistě lepší v tom, že nabízí větší knihovnu her za přijatelné peníze a navíc je zde funkce Quick Resume, která nám na Playstationu 5 docela chybí. Nejde o nic závažného, ale přepínat si mezi 2-3 tituly zároveň je zkrátka neskutečně pohodlné. Hraní na Playstationu 5 je ale o něco málo lepší a to právě díky DualSense. Sony může opravdu děkovat svým inženýrům za tento skvělý kus hardwaru, protože bez něj bychom se skoro bez váhání rozhodli pro Xbox Series X. Upřímně se ale těšíme na God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West i nového MMO ze světa Harryho Pottera a právě kvůli tomu bychom si nechali Playstation. Xbox bychom ale prodávali se slzou v oku, protože se jedná o skvělou herní konzoli v kombinaci s výbornou knihovnou Xbox Game Pass.

Měli jste možnost vyzkoušet Playstation 5?