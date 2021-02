Jsme technologičtí nadšenci. A tak nás kromě mobilních telefonů, doplňků a chytré domácnosti zajímají také herní konzole či počítače. Proto když bylo oznámeno datum vydání Playstation 5, neváhali jsme a okamžitě jej objednali. Udělali jsme však zásadní chybu a konzoli objednali z těch největších e-shopů – Alzy a CZC. Bohužel i přes poměrně včasné objednání nám konzole dodnes nepřišla. Nedáváme to však prodejcům za vinu. Nabídka prostě předčila poptávku. Rozhodli jsme se tedy že zkusíme konkurenci, a Playstation 5 prostě časem přikoupíme. Jaké jsou tedy naše první dojmy z Xbox Series X?

Xbox Series X v roli náhradníka

Ještě před začátkem je potřeba říct, že jsme měli naposledy Xbox 360. Od té doby jsme zarytí PSkáři a tak jsme byli na novou konzoli od Microsoftu hodně zvědaví. Ze začátku jsme byli i dost skeptičtí. Žádné exkluzivní tituly? Žádná pokročilá odezva ovladače jako v případě DualSense? Tohle bude průšvih. Nebo ne?

Nebudeme zde zbytečně rozebírat design, jen podotkneme že se nám nový Xbox líbí. Možná i trochu více než futuristický Playstation 5, který je navíc v porovnání s Xboxem přímo obrovský a leckdo by mohl mít problém s jeho umístěním. Samotný systém je prý totožný jako v případě Xbox One (posoudit nemůžeme), což nám ale nijak nevadí. Uživatelské rozhraní je přehledné, kompletně v češtině a nemáme s ním žádný problém. Přijde nám i takové plnější a komplexnější, než v případě Playstationu. To pravé však přijde když objevíte službu Xbox Game Pass, což je za nás absolutní game changer.

Xbox Game Pass je obrovskou knihovnou her

Microsoft namísto představovaní exkluzivních titulů zvolil odlišnou taktiku. Jmenuje se Xbox Game Pass a už teď vám garantujeme, že budete tuto službu milovat. Na výběr máte v podstatě ze dvou variant. Standardní verze vychází na 259 Kč měsíčně, poté je zde verze Ultimate, která stojí 339 Kč měsíčně. Zásadní rozdíl je ten, že s nejvyšším předplatným můžete využívat také Xbox Project xCloud, což je streamované hraní na Androidu. Xbox Game Pass Ultimate zahrnuje také předplatné Xbox Live Gold, díky kterému můžete hrát online a získávat a exkluzivní slevy v Microsoft Store.

Knihovna her je pak přímo obří a vybere si každý. Zmínit můžeme třeba Gears 5, Halo: The Masterchief Collection, Control, Sea of Thieves, Minecraft, Rainbow Six: Siege, Zaklínač 3, Forza Horizon 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, No Man’s Sky nebo Doom Eternal. Je jich ale mnohem více a nechybí třeba ani klasiky z Xboxu 360 jako je třeba Alan Wake, série Crysis nebo série Battlefield.

Tohle je opravdu velké. Sice platíte měsíční poplatek, ale osobně s tím nemáme problém. Když si platíme měsíčně služby jako Netflix či Spotify, proč bychom si neměli platit službu, díky které budeme moci hrát online a navíc získáme přístup ke stovkám velice kvalitních her. Pro celou řadu z nich se navíc chystá optimalizace pro Xbox Series X/S a některé tituly už dokonce vylepšené jsou. Třeba Forza Horizon 4 ve 4K a 60 FPS vypadá opravdu božsky. Nedávno vyšla také první exkluzivita The Medium, což je horrorová adventura a na nových konzolích vypadá také dobře. Mimochodem se chystá také next-gen update pro třetího Zaklínače.

U Playstationu je kolekce Playstation Plus Collection, která nabízí pouze pár kousků, za to jsou ale všechny zvučné a kvalitní. Jedná se o jedny z nejlepších her na dosluhující generaci a tak pokud se vám zamlouvají spíše tituly jako Bloodborne, Days Gone, God of War, Detroit: Became Human či Last of Us, nemá ani cenu nad Xbox Series X uvažovat. Knihovna od Microsoftu je však jednoznačně štědřejší a dokáže vás zabavit na delší dobu.

Ovladač je příjemný, na DualSense ale nemá

Ovladač pro Xbox Series X se dočkal spíše drobnějších změn. Nalezneme na něm nové tlačítko pro sdílení a také hrubší texturu, díky které celkem dobře odolává rychlému opatlání. Na jiné rozložení joysticků jsme si zvykli velice rychle a dokonce nám teď připadá lepší než u běžných ovladačů. Sony však přišlo s více inovovaným ovladačem DualSense, který disponuje pokročilou haptikou. Díky ní snadno rozeznáte, co se ve hře děje a lépe vás to vtáhne do děje/zápasu. Otázkou je, jak dlouho a zda vůbec budou vývojáři třetích stran k této novince přistupovat. Každopádně s ovladačem si Sony poradilo lépe a nebálo se riskovat. Microsoft šel spíše konzervativnější cestou, což neukazuje pouze u ovladače, nýbrž tak působí celá konzole.

Xbox Series X nebo Playstation 5?

Pokud aktuálně nemáte doma žádnou konzoli a toužíte po herní konzoli, která má dostatek výkonu pro 4K a 60 FPS, neuděláte s Xboxem chybu. I my jsme byli do jisté míry zarytí PSkáři a jsme z Xboxu nadšení. Ukojili jsme svou touhu po nové konzoli a navíc jsme si vyzkoušeli skvělé tituly jako je Gears 5 či Forza Horizon 4, které bychom si možná nikdy nezahráli, kdyby nám Playstation 5 dorazil. Naopak v případě, že doma máte Playstation 4 či Xbox One a raději byste novou konzoli od Sony, počkejte. O nic zásadního nepřijdete, většinu her pustíte i na starých konzolích a na ty nové mnoho exkluzivního obsahu není.

Jakou konzoli máte doma vy?