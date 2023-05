Společnost Mobvoi co nevidět oficiálně uvede na trh (pravděpodobně i ten náš) nové chytré hodinky TicWatch Pro 5. V očekávaném modelu, jenž byl nedávno cílem obřího úniku, má běžet nový systém Wear OS 3, tikat procesor Snapdragon W5+ Gen 1 či sloužit několik geolokačních služeb nebo barometr. A tuto novinku se výrobce rozhodl ještě před oficiálním uvedením podpořit a zviditelnit v rámci soutěže. Zapojit se mohou i zájemci z Česka.

Share a pic of you and your smartwatch (it can be any brand)⌚️A stunning sunset, city view, or landscape… Pin the city, @ 2 friends and be sure to add #HighfivePro5 & follow us.

Post with most likes will be gifted a brand new TicWatch Pro 5 from today to May 23 EVERY DAY!!🎁 https://t.co/oSg7iRUKDI pic.twitter.com/73cTJRkg2T

— Mobvoi_Official (@Mobvoi_Official) May 14, 2023