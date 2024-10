LIDL dnes spouští velkou soutěž s hlavní výhrou 120 000 Kč na nákupy

Celkem 215 výherců si rozdělí ceny v hodnotě přes 5 milionů korun

Soutěž probíhá od 1. do 31. října 2024 a zapojit se lze přes aplikaci Lidl Plus

Řetězec LIDL dnes odstartoval novou marketingovou kampaň v podobě velké zákaznické soutěže. Hlavní výhrou je rok nakupování zdarma v hodnotě 120 000 Kč, ale to zdaleka není vše, co můžete vyhrát. Pojďme se podívat, o co všechno se hraje a jak celá soutěž vlastně funguje.

LIDL láká zákazníky na milionové výhry

LIDL v této soutěži rozdá celkem 215 cen v úctyhodné celkové hodnotě přes 5 milionů korun. Jde tak o jednu z největších spotřebitelských soutěží letošního roku. Kromě hlavní výhry 120 000 Kč na nákupy (pro 15 výherců) můžete vyhrát 90 000 Kč (40 výherců), 10 000 Kč (60 výherců) nebo 2 000 Kč (100 výherců) na nákupy. Všechny výhry budou předány ve formě slevových kupónů s různou dobou platnosti, od dvou měsíců až po jeden rok. To znamená, že výherci nemusí utrácet kupóny najednou, ale mohou si nákupy rozložit v čase.

Jak se zapojit do soutěže?

LIDL vsadil na jednoduchost a propojení s jejich mobilní aplikací. Zapojení do soutěže je snadné: otevřete aplikaci Lidl Plus, klikněte na tlačítko “CHCI SOUTĚŽIT”, nakupte za minimálně 350 Kč a získejte 1 známku. Při placení nezapomeňte naskenovat svou Lidl Plus kartu. Za každých 8 známek získáte 1 účast v soutěži.

Lidl Plus Lidl

LIDL navíc motivuje zákazníky k používání konkrétní platební metody. Pokud budete platit kartou VISA prostřednictvím Lidl Pay, budete navíc zařazeni do slosování o bonusovou výhru – dalších 120 000 Kč na nákupy.

Důležité podmínky, které byste měli znát

Při účasti v soutěži je dobré mít na paměti několik klíčových bodů. Soutěž probíhá od 1. do 31. října 2024 a účastnit se mohou pouze osoby starší 18 let. Do hodnoty nákupu se nezapočítává zboží s vratnými obaly, tabákové výrobky a další specifické položky. Jeden zákazník může vyhrát maximálně jednu výhru a výhry nelze vyplatit v hotovosti ani převést na jinou osobu.

Kdy a jak se dozvíte o výhře?

LIDL zveřejní výherce nejpozději 11. listopadu 2024 přímo v aplikaci Lidl Plus. To znamená, že na výsledky si budete muset počkat zhruba dva týdny po skončení soutěže. Výhry ve formě slevových kupónů budou doručeny do uživatelských účtů výherců do 17. listopadu 2024.

Stojí to za to?

Z pohledu zákazníka je tato soutěž rozhodně zajímavá. Pokud v LIDLu nakupujete pravidelně, zapojení do soutěže vás v podstatě nic nestojí a můžete získat opravdu hodnotné ceny. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že šance na výhru je relativně malá vzhledem k množství zákazníků, které LIDL má.

Zdroj: LIDL