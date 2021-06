TicWatch E3 recenze: skvělé Wear OS hodinky za parádní cenu

Na začátku roku společnost Mobvoi představila své hodinky TicWatch Pro 3 GPS. Před nějakým časem jsme je pro vás také otestovali a nakonec jsme dospěli k názoru, že jde o jedny z nejlepších Wear OS hodinek na trhu. Jenže teď se Mobvoi snaží zamíchat kartami dalším modelem. TicWatch E3 totiž nabízejí velice podobnou výbavu jako jejich dražší bratříček. Liší se hlavně designem a chybí jim sekundární displej. Jenže to je zrovna jedna z věcí, která nás na TicWatch Pro 3 GPS nenadchla a tak by to nemusel být pro tyto hodinky nijak zásadní problém. Kde je ale realita si popíšeme v dnešní recenzi.

Obsah recenze TicWatch E3

Obsah balení

Hodinky TicWatch E3 vám přijdou v menší papírové krabičce, která zároveň popisuje všechny klíčové vlastnosti. Výrobce zde zmiňuje přítomnost mikrofonu a reproduktoru, podporu Google Pay (u nás by měla být služba dostupná ještě letos) a Google Asistenta, zabudovanou GPS či obchod Google Play. Zároveň se zde zmiňuje také čipset Snapdragon Wear 4100 (o kterém bude řeč později), 2.5D displej, certifikace IP68 a různé snímače a tréninkové režimy.

Po jejím otevření na vás vykouknou samotné hodinky a kromě nich, nabíjecího kabelu a brožurek zde nic jiného nehledejte. Žádný adaptér ani náhradní řemínky zde nejsou.



Kvalita zpracování a vzhled

Hodinky TicWatch E3 mohou z větší vzdálenosti připomínat (také námi testované) Xiaomi Amazfit Nexo, ale nejsou tak tlusté. Tělo hodinek je vytvořeno z plastu, který se celkem dobře snaží imitovat hliník. Dokonce jsme si chvilku mysleli, že hodinky hliníkové jsou. Samozřejmostí jsou dvě ovládací tlačítka na boku, kterými se pohybujete v systému Wear OS. Řemínek je pak silikonový, což se hodí zejména při cvičení. Pokud byste chtěli, můžete jej vyměnit třeba za kožený či nějaký milánský tah.

Celkově na nás hodinky působí minimalistickým dojmem a nijak nás neuráží. Ba naopak, vypadají dobře. Stejně jako u modelu TicWatch Pro 3 GPS musíme trochu zkritizovat haptiku, která sice není špatná, ovšem na některé konkurenční hodinky nemá. Pokud tedy přecházíte třeba z Apple Watch, budete si rozhodně nějakou dobu zvykat. Ani u TicWatch E3 nedostaneme standard MIL-STD-810G. Hodinky pak váží 32 gramů (bez řemínku), což je velice dobrá hodnota a po nějaké době ani nebudete vědět, že je máte na sobě.



TicWatch E3 vs. TicWatch Pro 3 GPS

Jak již bylo řečeno v úvodním odstavci, TicWatch E3 se odlišují od TicWatch Pro 3 GPS hned v několika ohledech. Za prvé je to design, kdy model E3 sází spíše na minimalismus, zatímco Pro 3 GPS chtějí vzbuzovat emoce. Subjektivně se nám líbí oba dva kousky, ale kdybychom si museli vybrat mezi jedním, asi bychom sáhli spíše po TicWatch Pro 3 GPS a to hlavně kvůli lunetě. Ty navíc nabídnou i druhý úsporný displej a obecně lepší výdrž baterie.

Dalším benefitem prémiovějších TicWatch Pro 3 GPS je bezesporu AMOLED displej, který je jasnější a nabídne 60 Hz obnovovací frekvenci, což je na poli chytrých hodinek dosti vysoké číslo. Působí tak díky tomu ještě o něco plynuleji.



Hardware a systém

Přední stranu tedy pokrývá 1,3″ LCD panel o rozlišení 360 x 360 pixelů s 2.5D zakřivením. Absence AMOLED panelu nám nijak nevadila a čitelnost na přímém slunci je stále velice dobrá (v případě maximálního nastaveného jasu). Zde tedy půjdeme trochu proti proudu a nebudeme Mobvoi za použití tohoto typu panelu kritizovat. Nechybí ani režim Always-On.

V útrobách nám pak tiká aktuálně nejvýkonnější čipset pro Wear OS hodinky – Qualcomm Snapdragon Wear 4100 v kombinaci s 1 GB RAM a 8 GB úložištěm. Jak již bylo řečeno v předchozí recenzi, tento čipset posouvá hodinky s Wear OS na jinou úroveň. Starším čipsetům totiž začíná (logicky, když jsou několik let staré) docházet dech a u některých loňských Wear OS hodinek jsme se setkávali se zasekáváním. Na to můžete u TicWatch E3 zapomenout. Systém je až nezvykle plynulý, svižný a nedochází zde k žádným trhaným animacím či dalším nepříjemnostem. Uživatelský zážitek je na velice dobré úrovni a může se rovnat tomu nejlepšímu, co aktuálně nositelná elektronika obecně nabízí.

Naopak tím, čemu začíná docházet dech je Wear OS. V minulé recenzi jsme systém chválili a slova z něj platí i pro TicWatch E3. Máte zde spoustu možností přizpůsobení, tisíce stažitelných aplikací z Google Play a aplikace přímo od Googlu, které fungují ve většině případů skvěle. Bez aktualizace je ale systém na náš vkus až příliš dlouho, což se snad brzy změní. Google totiž nedávno představil Wear OS 3, který nabídne spoustu novinek od gest přes přepracované navigační centrum až po mnohem lepší vyladěnost.