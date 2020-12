Když už jsme u toho zpracování, chvilku u něj zůstaneme. Dle oficiálního webu jsou hodinky zpracovány z mikrokrystalického zirkonia a rám hodinek je leštěn po dobu až 35 dnů. Materiál se pak vyrábí ve speciální peci a to až za teploty 1400 stupňů. Hlavní výhodou má být zvýšená ochrana před poškrábáním, ke kterému může prý dojít u běžného hliníku mnohem snadněji. Potvrdit to sice nemůžeme, ovšem souhlasíme, že je kvalita zpracování na velmi dobré úrovni. Také nás překvapilo, jak dobře si tělo poradí s otisky prstů, které se na něm i přes jeho lesklost absolutně nevyskytují. Zde tedy Huami rozhodně chválíme.



Displej je alespoň dle našeho názoru tím, čím Amazfit Nexo vynikají. Pojďme ale nejdříve ke specifikacím. Jedná se o 1,39″ AMOLED panel s rozlišením 454 x 454 pixelů, což nám dává parádní jemnost 326 pixelů na palec. Displej je 2.5D a má úhel 175 stupňů. Působí tak o něco prémiověji a svajpování po hodinkách je tak příjemnější. V nastavení si můžete nastavit tzv. second hand display, který je obdobou Alaways-On displeje a zobrazuje čas. Ocenili jsme také možnost automatického jasu, který fungoval po většinu času spolehlivě. Díky AMOLED panelu jsou barvy velmi živé, displej více než dostatečně čitelný a hlavně díky dobrému rozlišení nadprůměrně ostrý. To, co nás ale zaujalo zdaleka nejvíce je věc, kterou bychom sami nečekali.

O ochranu se stará sklo Corning Gorilla Glass 3, které je za nás do chytrých hodinek naprosto ideální. Používání hodinek je totiž velice příjemné a to právě díky tomuto sklu. Je totiž velmi hladké a tak po něm sjíždí prst naprosto přirozeně. Možná to může znít jako maličkost, ovšem celkový uživatelský zážitek to pozvedává o úroveň dále. Žádný jiný displej u hodinek, a to počítáme Huawei Watch GT2, Apple Watch ale třeba i TicWatch se nám neovládal tak dobře, jako právě ten u Amazfit Nexo. Displeji tedy nemáme absolutně co vytknout. Dobrá práce.



Operační systém Amazfit Nexo

Huami se rozhodlo, že namísto toho, aby do hodinek dalo možnost přijímat/vytáčet hovory z telefonu, nasadí do něj LTE. To je skvělý nápad..jenže u nás je k ničemu. Bohužel i přesto, že máme LTE variantu hodinek u nás eSIM nefunguje. Hodinky mají vestavěný mikrofon i reproduktor, který u nás nijak nevyužijeme a to je věc, která nás opravdu štvala. Čekali jsme, že budou hodinky umět klasické handsfree přes Bluetooth, ještě když jsme na nich viděli naše telefonní kontakty, které si hodinky evidentně umí stáhnout. To je za nás fakt škoda.

Hodinky používají systém hodnocení zdraví Huami-PAI, který je ve světě poměrně dosti chválený. K jeho vyhodnocení potřebují hodinky vaše denní tréninky, sledování srdeční frekvence a poté vám dokáží dát poměrně dosti relevantní data. V hodinkách máme na výběr sledování 10 různých režimů s podporou GPS. Jedná se o klasický způsob sledování, jako třeba na fitness náramku. Patří sem běh, chůze, cyklistika, fotbal nebo skákání. S plaváním vzhledem k voděodolnosti pouze do určité hloubky nepočítejte. Naopak nás potěšilo interní 1 GB úložiště. Do hodinek si tak můžete nahrát hudbu či podcasty a nepotřebujete k tomu telefon.

Za zmínku stojí také sledování spánku, které není nijak extra podrobné a kvůli poměrně tlustému tělu hodinek není spaní s hodinkami nijak extra příjemné. Na základní sledování to však bohatě stačí. Amazfit Nexo dokáží automaticky rozpoznat, kdy jste usnuli a sledují po celou noc váš spánek. Dále jsou zde aplikace počasí, minutka, budík a kompas. Co nás překvapilo hned při prvním spuštění byl fakt, že při svajpnutí na pravou stranu se vám nezobrazí tréninky, srdeční frekvence či jiné komplikace, ale začnou se měnit ciferníky. To je dosti kritizovaná věc se kterou souhlasíme. Moc nechápeme, proč to není nastavené stejně, jako například u Amazfit GTR, kde je to řešené mnohem lépe.



V hodinkách tiká čipset Qualcomm Snapdragon Wear 2500, kterému dopomáhá 512 MB RAM. Nejedná se sice o ten nejnovější čipset, ovšem s výkonem nemáme nejmenší problém. Díky nenáročnosti operačního systému běhají hodinky velice svižně a animace jsou z 99 % plynulé. Uživatelský zážitek je tedy díky tomu mnohem lepší, jelikož hodinky v této cenové relaci zpravidla úplně plynulé nebývají. Kdyby se Huami rozhodlo nacpat do hodinek nějaký lepší čipset, bylo by to za nás skoro až plýtvání, jelikož i model Snapdragon 2500 má u tohoto systému výkonu na rozdávání. Co nás ale mrzí je absence NFC. Je však otázkou, zda by nám v České republice k něčemu bylo.



V hodinkách je 420 mAh baterie a výdrž je věc, která je u každého poměrně individuální, zvlášť v případě těchto hodinek. Pokud je budete využívat pouze jako zobrazovadlo notifikací a času, jsou schopné vydržet klidně i tři dny. Na druhou stranu pokud budete často cvičit, sledovat srdeční aktivitu a spánek, nedostanete se na delší výdrž než 24 hodin. To je poměrně zklamání, zejména pak ve srovnání s ostatními hodinkami od Amazfit. Osobně si myslíme, že jednou z hlavních příčin bude náročnější displej, který je sice krásný, ale bere si svou daň. Nabíjení z 0 na 100 % trvá pak asi 1 hodinu a 20 minut, takže nic hrozného.



Pro propojení hodinek slouží aplikace Zepp od Huami. Po zapnutí hodinek stačí namířit na QR kód a hodinky se během několika málo sekund spárují s telefonem. Samotná aplikace je pak skvělá. Je přehledná, lze si na ní nastavit spoustu různých uzpůsobení a dle nás se jedná o jednu z vůbec nejlepších aplikací u chytrých hodinek. Potěšila nás také možnost spočítat si svůj kondiční věk nebo třeba nastavení různých cílů jako spálené kalorie, počet naspaných hodin nebo ušlé kroky.