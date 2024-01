Sony XPERIA 1 VI nabídne tři fotoaparáty. Jaké budou?

Sony dodává senzory do většiny dražších mobilních telefonů na trhu

Kvalita fotografií u telefonů Sony XPERIA ale někdy bývá rozpačitá

Sony XPERIA 1 VI bude jedním z nejdražších přístrojů současnosti

Před lety jsem byl velkým fanouškem telefonů Sony Ericsson a později Sony, výrobce se ale postupně vydal cestou, během které ztratil většinu zákazníků. Telefony Sony nejsou špatné, jsou ale pekelně drahé a díky designu se zkrátka nemusí líbit každému. Navíc kvalita fotografií je trošku divoká…

S telefony Sony jste schopni pořídit krásné snímky, ale většinou musíte použít manuální režim. Bohužel ne všichni umíme skvěle fotit, sám sebe řadím k lidem, kteří to neumí. Kdykoliv vyzkouším telefon Sony XPERIA a spolehnu se na automatický režim, je pro mě kvalita záběrů zklamáním. Přinese změnu Sony XPERIA 1 VI?

Sony Xperia 1 VI (Mark 6) Spec’s “Read thread for complete breakdown so you can understand with the help of (Bing AI)” Exmor T 1/1.4 48M 1.12μm Full-pixel Dual-PD AF + 24mm w/ 2x ISZ (48mm) Exmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2×2 On-chip lens AF + 14-18mm Exmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2×2… pic.twitter.com/zx3iykVvnN — INSIDER SONY (@INSIDERSONY) January 28, 2024

Na sociální sítí X se objevil kompletní popis fotoaparátů u nové vlajkové lodě Sony a teď už máme konkrétnější představu, na co se můžeme těšit. Hlavní snímač zůstává stejný a to je zklamání, nabízí rozlišení 48 megapixelů. Pořádný 1palcový snímač dorazí pravděpodobně někdy v budoucnosti… Další dva snímače se ale posunuly kupředu, zatímco u loňského modelu měl teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv rozlišení vždy 12 megapixelů, tentokráte to bude vždy 48 megapixelů.

Sony XPERIA 1 VI nabídne teleobjektiv s 3x optickým zoomem, díky vyššímu rozlišení bude možné pořizovat snímky jako kdyby měl telefon 6x optický zoom, bude ale docházet k ořezu. Kvalita snímků by však měla být lepší. Sony nesází na úplně maximální přiblížení, ale snímky jsou kvalitní ve všech úrovních zoomu, za tohle chválíme. Kdo ví, třeba vývojáři zapracují na aplikaci Fotoaparát, ta nabízí nepřeberné množství funkcí, ale úplně intuitivní není.

Kvalita fotografií bude u novinky velmi důležitá. Mnohem zásadnější problém ale vidím ve velmi krátké podpoře, tohle je věc, kterou by u Sony konečně měli vyřešit. Samozřejmě chápu, že příprava aktualizací stojí nemalé finanční prostředky a vzhledem k nízkému objemu prodejů to nemusí ekonomicky dávat smysl, ale telefony Sony XPERIA jsou velmi drahé a zákazníci z mého pohledu za budoucí podporu zaplatili dost peněz. Android 14 už výrobce uvolnil pro všechny plánované telefony, ono se to ale aktualizuje rychle, když jich máte jen pár.

V době, kdy telefony řad Galaxy S24 nebo Pixel 8 nabízí sedmiletou podporu, Sony kontruje dvěma aktualizacemi Androidu a jedním rokem záplat navíc. To je prostě hrůza, delší dobu bezpečnostní záplaty posílá dokonce Huawei, kompaktní Huawei P40 v těchto dnech obdržel lednové záplaty a je 4 roky starý. Jasně, pořád má v sobě zastaralý Android 10, ale pokud by Sony nabízelo například 3 aktualizace Androidu a dva roky záplat navíc, přece jenom by to vypadalo lépe. Pořád by na konkurenci ztrácelo, ale rozdíl by se snížil…

Dáte v letošním roce šanci modelu Sony XPERIA 1 VI?

Zdroj: X