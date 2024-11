Řada Redmi K80 odhalena: Nabídne obří baterii a Snapdragon 8 Elite, do Evropy zamíří jako POCO F7

Xiaomi představilo Redmi K80 a K80 Pro, které do Evropy zamíří jako POCO F7 Pro a F7 Ultra

Oba modely nabídnou vynikající výbavu včetně QHD+ displeje a extrémně velké baterie

Samozřejmostí je také špičkový výkon, TOP model nabídne Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Xiaomi dnes v Číně představilo pod taktovkou Redmi dvojici nových vlajkových lodí – modely Redmi K80 a Redmi K80 Pro. Zatímco základní model sází na loňský Snapdragon 8 Gen 3, vrcholná varianta dostala do vínku zbrusu nový čipset Snapdragon 8 Elite. Do Evropy by měla tato dvojice dorazit jako POCO F7 Pro a POCO F7 Ultra.

Oba telefony spojuje především špičkový 6,67″ AMOLED displej s QHD+ rozlišením (2 400 × 1 080 px) a 120Hz obnovovací frekvencí. Panel se pyšní maximálním jasem až 3 200 nitů, podporou HDR10+ i Dolby Vision a nově použitými materiály, které mají zajistit lepší energetickou účinnost. Pod displejem najdeme ultrasonickou čtečku otisků prstů. Ta nabízí oproti té optické vyšší přesnost a nebude mít takový problém se snímáním špinavých či mokrých prstů.

Obří baterie jako hlavní lákadlo

Xiaomi se tentokrát vytáhlo s kapacitou baterie – základní K80 nabídne dokonce 6 550 mAh, zatímco Pro verze se musí spokojit s “pouhými” 6 000 mAh. To je v obou případech velmi vysoká hodnota. K80 Pro podporuje 120W drátové a 50W bezdrátové nabíjení, základní model pak zvládá drátové nabíjení výkonem 90 W. Životnost baterie by měla být podle výrobce až 1 600 nabíjecích cyklů.

Fotoaparát z Xiaomi Mix Flip

Hlavní fotoaparát používá u obou modelů 50Mpx snímač OmniVision OVX8000 (1/1,55″) s optickou stabilizací a světelností f/1.6. Znát ho můžeme také pod názvem Light Hunter 800 a kromě Mix Flipu jej používá výrobce také v POCO F6 Pro. Podporuje natáčení videa ve 4K při 60 fps nebo dokonce v 8K, avšak jen při 24 fps. K80 Pro přidává 32Mpx ultraširokoúhlý snímač s úhlem záběru 120° a 50Mpx teleobjektiv Samsung JN5 s 2,5násobným optickým přiblížením. Základní model si musí vystačit s 8Mpx širokoúhlým fotoaparátem. Selfie kamerka má v obou případech rozlišení 20 Mpx.

Špičková konektivita i chlazení

Pro efektivní chlazení výkonných čipsetů vyvinulo Xiaomi speciální systém s dvojitou parní komorou. Ta by měla pomoci udržet teploty pod kontrolou i při náročném hraní. Samozřejmostí je certifikace IP68, v oblasti konektivity nabízí oba modely podporu 5G, Wi-Fi 7 a Bluetooth – základní model verzi 5.4, Pro varianta dostala nejnovější Bluetooth 6.0. O lepší signál se stará čip T1S, který posiluje nejen Bluetooth, ale také 5G a Wi-Fi připojení.

Srovnání specifikací

Specifikace Redmi K80 Redmi K80 Pro Procesor Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Elite RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X Úložiště 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.0 Displej 6,67″ AMOLED, QHD+, 120 Hz 6,67″ AMOLED, QHD+, 120 Hz Baterie 6 550 mAh, 90W nabíjení 6 000 mAh, 120W + 50W bezdrátové Hlavní foto 50 Mpx OV OVX8000, OIS 50 Mpx OV OVX8000, OIS Ultraširoký 8 Mpx 32 Mpx, 120° Teleobjektiv – 50 Mpx Samsung JN5, 2,5× zoom Přední kamera 20 Mpx 20 Mpx Konektivita 5G, Wi-Fi 7, BT 5.4 5G, Wi-Fi 7, BT 6.0

Ceny a dostupnost

Xiaomi nabízí K80 Pro ve standardních barvách a také ve speciální Lamborghini edici, která obsahuje upravený design a speciální příslušenství včetně nabíječky s logem značky. Základní model je dostupný ve čtyřech barevných variantách.

V Číně startuje základní Redmi K80 s 12 GB RAM a 256GB úložištěm na ceně 2 500 jüanů (asi 8 000 Kč). Za variantu s 16 GB RAM a 1TB úložištěm zaplatíte 3 600 jüanů (11 500 Kč). Model K80 Pro začíná s konfigurací 12/256 GB na 3 700 jüanech (11 800 Kč), vrcholná verze v Lamborghini edici s 16 GB RAM a 1TB úložištěm vyjde na 5 000 jüanů (přibližně 16 000 Kč).

Do Evropy by měly telefony dorazit v prvním čtvrtletí příštího roku pod značkou POCO. Evropské ceny zatím neznáme, ale dá se očekávat, že budou o něco vyšší než přímý přepočet z čínských cen.

Co říkáte na nové telefony řady Redmi K80?

Zdroj: Mi.com (1, 2)