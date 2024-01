Uvolňování operačního systému Android 14 pokračuje každý den

Většina výrobců podle očekávání začala u nejnovější a nejdražších telefonů

Na řadu však přichází starší a levnější mobilní telefony

Jedním z posledních telefonů, které obdržely Android 14, je populární Redmi Note 12 5G. To společně s novou verzí operačního systému Android obdrželo rovněž uživatelské rozhraní HyperOS, které nahrazuje předchozí MIUI.

Uživatelské rozhraní Xiaomi dlouhodobě patřilo k těm větším a rozsáhlejším, k čistému Androidu má poměrně daleko. Na ten vsází především menší výrobci, tím nejúspěšnějším v roce 2023 byla Motorola. Zapomenout ale nesmíme ani na Sony, které teď Android 14 uvolnilo pro další tři telefony!

Update obdrželo kompletní trio telefonů z roku 2022, tedy modely Sony XPERIA 1 IV, Sony XPERIA 5 IV a Sony XPERIA 10 IV. Především majitelé prvních dvou přístrojů se na update nepochybně dlouho těšili, oba telefony patřily na trhu k těm nejdražším a zasloužily by si prvotřídní podporu. Jelikož ale Sony nadále garantuje pouze dvě aktualizace operačního systému Android, bude pro všechny tři zmíněné telefony Android 14 poslední rozsáhlou aktualizací, kterou obdrží.

A to je zkrátka škoda, podpora by klidně mohla být o několik let delší, v portfoliu Sony se nachází velmi málo telefonů. Nebavíme se o desítkách mobilů, které najdeme u společností Samsung nebo Xiaomi. Ale bohužel, Sony zatím svůj postoj nezměnilo… Co nového Android 14 od Sony nabízí? Výrobce zmiňuje nové upozornění na notifikace pomocí přisvětlovací diody, vylepšená byla funkce Nearby Share (nově Quick Share), kterou u svého současného telefonu používám každý den. Pravděpodobně největší radost budou mít majitelé telefonů Sony XPERIA ze zkratek na zamykací obrazovce, je to velmi užitečná funkce.

Nové funkce jsou tedy prakticky identické u všech telefonů, do kterých společnost Sony nový Android poslala. Paradox na závěr? Společnost Sony už na Android 14 stihla aktualizovat všechny mobilní telefony, pro které update plánovala. Svým způsobem se tedy z pohledu podpory řadí k těm nejlepším na světě… Bohužel jen svým způsobem, dvě aktualizace Androidu jsou ve světě vlajkových lodí málo!

Už váš telefon Sony obdržel Android 14?

Zdroj: X