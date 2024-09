Brazílie zakázala sociální síť X

Za tweet hrozí pokuta až 200 000 Kč

Z banu těží konkurenční aplikace

Zakázat celému národu přístup k sociální síti je praktika hodná Ruska. Leckoho proto může překvapit, že k podobnému opatření sáhli v Brazílii. A na mušku si vzali X (bývalý Twitter) Elona Muska, který nad tím pěkně zuří.

Stát se do pře se sociální sítí X dostal už letos v dubnu, kdy požadoval smazání několika desítek účtů šířících dezinformace, které patří příznivcům exprezidenta Jaira Bolsonara. To se nastalo, a tak se celou věcí začal zabývat Nejvyšší soud. Muskovi dal jasnou lhůtu, do kdy musí být příspěvky smazány. A to se opět nestalo. Proto soudce na konci srpna rozhodl o okamžitém zastavení platformy. Neboli – dostala od Brazílie ban.

Namísto aby majitel sítě X ustoupil, tak se proti rozhodnutí příkře ohradil se slovy, že „nevolený pseudosoudce v Brazílii ničí svobodu slova“.

Společnosti Google a Apple zároveň dostaly 5 dní na to, aby aplikaci X odstranily ze svých online obchodů App Store a Google Play. A musí ji zablokovat i ve svých zařízeních s iOS a Androidem. Pokud by se kdokoliv v Brazílii pokusil k X navzdory soudnímu zákazu připojit (například obejitím pravidel s pomocí VPN), hrozí mu za to pokuta až 200 000 Kč.

Soudní zákaz přitom platí, dokud X nejmenuje svého právního zástupce pro Brazílii a nezaplatí pokutu v přepočtu 75 milionů korun.

Freedom of speech is under massive attack around the world https://t.co/01L9HeUYct — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Zákazu už využila konkurence

Uvádí se, že X/Twitter v Brazílii využívala asi desetina obyvatel. A tito lidé si za zabanovanou síť začali rychle hledat náhradu. Podle posledních dat se zdá, že ji našli na mikroblogovací platformě BlueSky, která začala veřejně fungovat letos v únoru. V květnu 2024 měla pouze 6 milionů uživatelů, ale za poslední 2 dny hlásí rekordní počty stažení a asi 500 000 nových uživatelů.

Generální ředitel společnosti Bluesky Jay Graber to okomentoval velmi lakonicky: „Dobrá práce, Brazílie, vybrali jste si správně.“ Vtipné přitom je, že Bluesky vznikla už v roce 2019 a zpočátku ji podporoval právě Twitter.

Elon Musk tak má o další důvod víc k nespokojenosti. A s ohledem na jeho tvrdošíjnou povahu se nezdá příliš pravděpodobné, že by před Brazilci srazil podpatky a poslušně jim vše odkýval. A země se tak přidala k mnoha autoritářským režimům (např. Rusko, Čína, Írán, Myanmar, Severní Korea), kde je X také zakázaná.

Používáte X nebo máte v oblibě jinou platformu?

Zdroje: Wikimedia Commons, TechCrunch, Česká televize