Češi, pozor! Už i vy můžete zdarma využívat Google VPN

Google nabízí kvalitní VPN, která byla součástí Google One, ale nedávno byla odebrána

Google VPN je nabízena nově zdarma pro majitele zařízení Pixel

Nyní je služba dostupná i v Česku

Před časem jsme informovali o tom, že končí Google One VPN. Nově se stejná služba dostala přímo do nabídky telefonů Pixel, ale nefungovala v Česku. To se ale nyní mění, odteď už vás od kvalitní VPN dělí jen pár kliknutí na displeji.

Funkce začala být aktivní bez nějakého předchozího upozornění od Google. Je možné, že to souvisí s dnešním představením novinek a detaily se dozvíme během eventu. V každém případě je skvělé, že Google přidal na seznam podporovaných zemí i Českou republiku a věříme, že se nejedná jen o nějakou chybu.

Jak Google VPN aktivovat

Potřebujete telefon Pixel. Já Google VPN zkoušel na Pixel 8a, máme potvrzenou funkčnost na telefonu Pixel 7. Jděte do Nastavení a do vyhledávacího políčka zadejte text „VPN“. Vyberte VPN od Googlu a dále už to je intuitivní. Kliknete na Použít síť VPN a povolíte zasílání oznámení. Pak už jen počkáte, než se VPN připojí.

Zdroj: vlastní