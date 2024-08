Google pořádá již dnes svou konferenci Made by Google

Očekává se představení řady Pixel 9, včetně nového skládacího modelu

Dočkat bychom se měli také Pixel Watch 3 i nových sluchátek

Google letos nemohl vydržet představení svých novinek do října a svou tradiční hardwarovou konferenci Made by Google uspořádá již dnes. A rozhodně bude co sledovat. Kromě představení nového softwaru v čele s Androidem 15, nás čeká i plejáda hardwarových novinek. Americká firma dnes odhalí novou generaci Pixelů, chytré hodinky Pixel Watch 3 i prémiová sluchátka Pixel Buds.

Hlavní hvězdou show bude bezpochyby již zmíněná řada Pixel 9. Google už potvrdil, že uvidíme Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro Fold. Ano, čtete správně – skládačka se stává součástí hlavní řady. Kromě toho se očekává i standardní Pixel 9 a Pixel 9 Pro XL pro milovníky velkých displejů.

Co se týče designu, Google jde ve stopách Applu a své telefony krapet zostří. Uvnitř by měl tiktat nový čip Tensor G4, který sice možná nebude výkonnostní bestie, ale v oblasti AI by mohl předvést zajímavé zlepšení.

Google zřejmě vyslyšel prosby uživatelů a kromě 41mm verze chystá i větší 45mm model Pixel Watch 3. Hodinky by měly běžet na Wear OS 5, který slibuje lepší výdrž baterie a nové fitness funkce pro běžce. Mluví se rovněž o možném představení nových Pixel Buds Pro 2.

I když se konference zaměří hlavně na hardware, určitě se dočkáme i zmínky o Androidu 15. Velké představení už proběhlo na jaře, takže teď půjde spíš o oznámení nových funkcí a dostupnosti pro starší Pixely.

Google očividně s představením svých novinek letos spěchá. Může za to tlak konkurence? Nebo mají v Mountain View nachystáno něco tak úžasného, že to prostě nemohou držet pod pokličkou? To se dozvíme už za pár hodin. Livestream můžete sledovat na oficiálním YouTube kanálu Made by Google.

Zdroj: YouTube