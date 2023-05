Jak si zapnout Google Barda v ČR? Stačí jednoduchý trik

Během pár dní staré konference Google I/O americký technologický gigant oznámil, že rozšiřuje oblast testování svého AI nástroje Bard. Chytrý textový generátor, který má být přímou konkurencí pro extrémně populární ChatGPT, oficiálně opustil 10. května hranice USA a Velké Británie a začal fungovat v dalších 180 zemích. Ačkoli se v rámci prezentace objevila mimo jiné i čeština jako jazyk pro zamýšlené rozšiřování, ČR do zmíněného balíku zemí nepatří. Stejně jako ostatní státy EU. Přesto je možné u nás Barda aktivovat a používat.

Google Bard v ČR? Stačí VPNka

Jako u spousty jiných služeb, které mají regionální omezení založené hlavně na identifikaci uživatele pomocí IP adresy, i zde postačí použití sítě VPN. Postup pro úspěšné spuštění Barda v ČR je tedy velmi jednoduchý: Připojit se přes libovolnou VPN službu (v našem případě máme otestováno s Urban VPN) k IP adrese podporovaného státu (máme původně vyzkoušeno s UK), spustit prohlížeč a načíst adresu bard.google.com.

Co je VPN? VPN neboli virtual private network je typ uměle vytvořené privátní sítě, která mimo jiné umí připojované zařízení (počítač, telefon…) zdánlivě “umístit” na téměř jakékoli místo na světě. Díky tomu má uživatel přístup i ke službám, které v jeho zemi oficiálně nefungují.

Nutno říci, že tento postup není vždy stoprocentně spolehlivý. V rámci prohlížeče Chrome s přihlášenými profily jsme například měli problém Barda spustit u firemního Google účtu, zatímco u osobního vše šlapalo jak hodinky. Po různých aktualizacích Barda se rovněž občas stávalo, že odmítal naběhnout. Pomohlo vypnutí a opětovné spuštění VPN připojení.

Po úspěšném vstupu do prostředí nástroje Google Bard má uživatel k dispozici podobné rozhraní jako u konkurenčního ChatGPT. Takzvané “prompty” neboli příkazy a dotazy se píší do pole na spodní straně. Bard pak generuje obsah do hlavního okna. V rámci funkce View other drafts je možné procházet různé variace odpovědí v menu nahoře.

Ovládací prvky a popisky jsou zde v angličtině, ale například v nastavení Barda v prohlížeči Chrome (náhled máte v galerii) je již připraveno v češtině. Je zde možnost ukládat a nebo naopak mazat provedené prompty a k dispozici je i automatické mazání. Ve spodní části je historie promptů a konkrétně v našem případě jde vidět, že bard ještě stále používal jazykový model LaMDA, přičemž Google již nasazuje nový PaLM2.

V rámci akce I/O oznámil Google také několika novinek, kterých se Bard dočkal. Jednou z nich je například tmavý režim, který máte možnost na jednom snímku obrazovky vidět. Popis dalších novinek najdete v našem starším článku.

Povedlo se? Jak jste s Bardem pokecali?