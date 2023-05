Google AI asistent Bard dostává nové funkce a míří do ČR!

Společnost Google dnes na své tradiční konferenci I/O oznámila několik velmi zajímavých novinek ke svému AI nástroji Bard. Už ani není na místě jej označovat za pouze textový či jazykový generátor. Nově (případně v dohledné době) si totiž poradí také s analýzou a generováním obrázků. Tuzemské zájemce bude hlavně zajímat, že Google Bard dnešním dnem oficiálně ukončuje testování v USA a Velké Británii a začíná fungovat ve 180 dalších zemích. Mezi plánovanými podporovanými jazyky uvedena i čeština, takže se počítá i s ČR.

“Jak budeme pokračovat ve vylepšování a zavádění nových funkcí, chceme, aby se Bard dostal do rukou více lidem, kteří si ho budou moci vyzkoušet a podělit se s námi o své názory. Proto dnes rušíme čekací listinu a zpřístupňujeme Bard pro více než 180 zemí a území – a brzy přibudou další,” oznámila společnost na konferenci i na blogu.

Kromě rozšíření působnosti Bard začíná fungovat i v nových jazycích. Momentálně v korejštině a japonštině, nicméně v prezentaci přímo na akci se objevila i čeština. Zkuste, jestli už vám Bard na jeho oficiální stránce běží i v Česku…

Jak bylo zmíněno, Bard už umí pracovat i s obrázky. A to v obou směrech. “Brzy bude Bard vizuálnější jak v odpovědích, tak ve vašich podnětech. Budete se ho moci zeptat například “Jaké památky musíte vidět v New Orleans?” a kromě textu dostanete užitečnou odpověď spolu s bohatým vizuálním doprovodem, který vám dá mnohem lepší představu o tom, co zkoumáte. Do vlastních podnětů budete moci vedle textu zahrnout také obrázky, což vám umožní podpořit vaši představivost a kreativitu zcela novými způsoby,” popisuje Google.

Aby toho společnost dosáhla, vložila do služby Bard populární funkci Google Lens. “Řekněme, že se chcete pobavit pomocí fotografie svých psů. Můžete ji nahrát a vyzvat aplikaci Bard, aby “napsala vtipný popisek o těchto dvou”. Pomocí Google Lens Bard analyzuje fotografii, zjistí plemena psů a navrhne několik kreativních popisků – to vše během několika sekund,” dodává firma.

V oblasti generování zcela nových obrázků poslouží nové partnerství s grafickým nástrojem Adobe Firefly. “V příštích měsících začleníme do Bardu Adobe Firefly, rodinu kreativních generativních modelů umělé inteligence společnosti Adobe, takže budete moci snadno a rychle proměnit své vlastní kreativní nápady ve vysoce kvalitní obrázky, které pak budete moci dále upravovat nebo přidávat do svých návrhů v aplikaci Adobe Express,” oznámil Google.

Velmi zajímavé propojení se děje také mezi jednotlivými Google nástroji. Bard nově umožňuje vygenerované výsledky exportovat do Google Dokumentů nebo rovnou do Gmailu, odkud se dají hned odeslat. V oblasti AI Google představil také spousty nových možností, které usnadní tvorbu obsahu v nástrojích balíku Workspace. Představen byl rovněž nový jazykový model PaLM 2, o který se Bard opírá. Obě tyto novinky rozebereme v dalších článcích.

Už vám Bard funguje? Co už jste s ním zkoušeli?