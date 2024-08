YouTube vs. Rusko: Obří výpadek a drastické zpomalení rychlosti. Kdo za to může?

Rychlost YouTube klesla v Rusku na 128 kb/s

Ruské úřady z cíleného zpomalení obviňují Google

Streamovací gigant zaznamenal minulý týden na území Ruska obří výpadek

Ačkoliv se na počátku válečného konfliktu Ruska s Ukrajinou zdálo, že v rámci sankcí přestane na území Ruska kromě jiného fungovat i platforma pro sdílení videí YouTube, nestalo se to. YouTube je pro Rusy jednou z posledních bašt svobody na internetu a objevují se na něm i videa s jasnou protikremelskou tematikou.

V minulém týdnu došlo k obřímu výpadku YouTube na území Ruska. Tisíce uživatelů hlásily problém s připojením, platforma fungovala jen prostřednictvím některých mobilních zařízení, případně přes VPN. Tamní úřady okamžitě obvinily Google, že nešlo o náhodu, ale cílené dočasné odpojení.

Už v minulých týdnech přitom rychlost stahování klesla na pouhých 128 kb/s. To pro představu sotva stačí na přehrávání zvuku, ale určitě ne na přehrávání videí. I v tomto případě ruské úřady okamžitě osočily Google, že to dělá naschvál. Předseda parlamentního výboru pro informační politiku Alexander Khinshtein dokonce prohlásil, že Google cíleně neinvestoval do místní infrastruktury a serverů, aby došlo ke zpomalení rychlosti. Dodal, že technologický gigant se „stále domnívá, že může beztrestně porušovat a ignorovat naši legislativu“.

Google veškerou kritiku za strany Ruska odmítá. Podle mluvčího YouTube společnost neprováděla žádná technická opatření, která by vedla ke zpomalení této platformy na území Ruské federace, stejně jako nedošlo z její strany k technickým problémům.

Nejde přitom o první veřejnou hádku mezi vedením Ruska a technologickým gigantem – do sporu se dostaly i nedávno, když ze strany Ruska došlo k zablokování Zpráv Google, protože prý přinášely nespolehlivé informace.

Pro obyvatele Ruska jde tak (alespoň prozatím) o další velký problém s užíváním celosvětových sociálních a streamovacích sítí – na jejich území je zablokován Instagram a X/Twitter a například i Netflix musí divákům nabízet 20 státních kanálů a nesmí vysílat pořady obsahující extremismus.

