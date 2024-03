Podle úniku Snapdragon 8 Gen 4 dosáhl jednojádrového skóre 3500, zatímco A18 pravděpodobně nepřekročí 3300. Říká se také, že Snapdragon 8 Gen 4 si povede lépe ve vícejádrovém testu a jeho GPU bude také rychlejší. Konkrétní hodnoty zmíněny ale nebyly.

Qualcomm již potvrdil, že se Snapdragon 8 Gen 4 představí světu v říjnu. Čip bude obsahovat jádra Oryon založené na vývoji společnosti Nuvia, což mu poskytne náskok před Snapdragonem 8 Gen 3. Je to proto, že nedávné čipy používaly jádra licencovaná od společnosti Arm. Naproti tomu jádra Oryon jsou vlastní jádra Arm a byla navržena společností Qualcomm.

Nuvia Společnost Qualcomm oznámila akvizici startupu v oblasti polovodičů Nuvia v lednu 2021. Nuvia byla založena bývalými inženýry Apple a Google a zaměřila se na vývoj procesorové architektury pro počítače a datová centra, s cílem dosáhnout větší výkonu a energetické efektivity než stávající produkty na trhu. Qualcomm tuto akvizici učinil za účelem posílení své pozice v oblasti výpočetní techniky a rozšíření svého portfolia produktů mimo tradiční mobilní trhy.

Únik také tvrdí, že hlavní jádro bude taktováno na 4,3 GHz, což je mnohem více než špičková frekvence Cortex-X4 Snapdragonu 8 Gen 3 3,30 GHz. Vyšší takt také zvýší spotřebu energie. To by mohlo způsobit větší zahřívání telefonů se Snapdragonem 8 Gen 4, a to je něco, na co jsou uživatelé citliví.

Hrozí přehřívání?

Navíc skóre jednoho jádra 3 500 je příliš velký skok oproti 2187, což je skóre naměřené u Galaxy S24 Ultra. Takže i když použití nových jader a vylepšený výrobní proces může pomoci Snapdragonu 8 Gen 4 porazit A18, rozdíl nemusí být tak vysoký, jak naznačuje únik. Qualcomm by také mohl testovat více verzí Snapdragonu 8 Gen 4, protože předchozí zpráva uvedla, že varianta běžící na nižší rychlosti získala jednojádrové a vícejádrové skóre 2845 a 10628. Pokud se ukáže, že tomu tak je, A18 bude i nadále rychlejší. Stejně tak v diskuzi pod únikem se objevily pochybnosti o důvěryhodnosti leakera. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 bude naprosté dělo! Víme, kdy vyjde

Dáte na výsledky benchmarků?

Zdroj: MeeCo, Phonearena