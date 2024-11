Na trhu můžete sehnat překvapivě dobrá bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč. Lepší střední třídu koupíte do 2 000 Kč. Pokud ale chcete už něco extra, je potřeba ještě malinko si připlatit. Pak můžete mít prvotřídní sluchátka se skvělým zvukem, úchvatnou výdrží a z kvalitního materiálu. A to pořád ještě za příznivou cenu do 3 000 Kč.

Jak vybrat bezdrátová sluchátka do 3 000 Kč?

Do této cenové kategorie spadají sluchátka střední a vyšší třídy. Nejsou to prémiová bezdrátová sluchátka – ta stojí až o několik tisíc korun více. Ale přesto vám mohou nabídnout výborný zvuk podpořený kvalitní elektronikou i baterií s vysokou výdrží. V této cenové relaci si můžete zvolit jak sluchátka do uší, tak i velká sluchátka na hlavu. Každá mají svá pro a proti a záleží spíš na vašich preferencích a způsobu jejich využití.

Sluchátka do 3 000 se oproti těm nejlevnějším vyznačují i vyšší odolností nebo tím, že obvykle lépe sedí v uších. Co se týká výdrže baterie, neměli byste se spokojit s kratším časem než 25 hodin. A zajímejte se i o to, jaké všechny funkce sluchátka nabízejí a jestli se dají k naprosté dokonalosti doladit v mobilní aplikaci.

Nejlepší bezdrátová sluchátka do 3 000 Kč

Anker Soundcore Liberty 4NC

Bezdrátová sluchátka do uší Anker Soundcore Liberty 4NC se chlubí především tím, že díky aktivnímu ANC dokážou potlačit až 98,5 % vnějších zvuků. Díky funkci Hi-Res zvládají také vyšších frekvence, a to až 40 000 Hz. Za pozornost stojí taktéž jejich výdrž, která je 10 hodin – a společně s pouzdrem je to až 50 hodin.

Jejich nastavení můžete provést s pomocí mobilní aplikace, ale disponují i multifunkčním tlačítkem a ovládáním hlasitosti. Lze s nimi samozřejmě i volat prostřednictvím integrovaného mikrofonu. Dostupné jsou ve 3 barvách.

Základní parametry sluchátek Anker Soundcore Liberty 4NC:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Výdrž: 50 hodin

Podporované kodeky: AAC, LDAC, SBC

Stupeň krytí: IPX4

Velikost měniče: 11 mm

Impedance: 10 Ohmů

Hmotnost: 58,6 gramů

Cena: od 1 699 Kč

Audio-Technica M20xBT

Mezi skvělá sluchátka přes hlavu patří rozhodně Audio-Technica M20xBT. Jejich předností je výdrž baterie až 60 hodin a také frekvence až 32 000 Hz. Velmi dobrý zvuk mají díky měničům, jejichž průměr je 40 mm. Chlubí se také vysokou citlivostí až 100 dB/mW.

Tato sluchátka jsou nečekaně pohodlná, protože zakrývají celé uši. Díky tomu vás také nebudou rušit vnější hluky. Jsou ideální pro hraní her, zaujmou otočnými náušníky a integrovaný mikrofon nabízí všesměrové snímání.

Základní parametry sluchátek Audio-Technica M20xBT:

Typ připojení: Bluetooth 5.0

Výdrž: 60 hodin

Podporované kodeky: AAC, SBC

Velikost měniče: 40 mm

Impedance: 36 Ohmů

Hmotnost: 216 gramů

Cena: od 1 912 Kč

OnePlus Buds 3

Bezdrátová sluchátka OnePlus Buds 3 nabízejí skvělou výdrž až 44 hodin a zvládají frekvence až do hodnoty 40 000 Hz. Jejich citlivost je také vysoká, a to 110 dB/mW. Velikost jejich měničů je 10,4 milimetrů, což jim zaručuje velmi dobrý zvuk. Mají mikrofon s všesměrovým snímáním a jsou příjemně lehká.

Výhodou je, že je lze připojit ke dvěma zařízením naráz a podporují funkci Google Fast Pair. Stupeň jejich krytí je IP55 a disponují aktivním potlačením hluku i transparentním módem.

Základní parametry sluchátek OnePlus Buds 3:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Výdrž: 44 hodin

Podporované kodeky: AAC, SBC, LHDC

Stupeň krytí: IP55

Velikost měniče: 10,4 mm

Hmotnost: 49 gramů

Cena: od 1 972 Kč

Sennheiser CX True Wireless

Bezdrátová sluchátka do uší Sennheiser CX True Wireless vynikají vysokou citlivostí až 110 dB/mW a zvládáním frekvencí až 21 000 Hz. Majitelé zařízení s Androidem ocení jejich podporu kodeku aptX, který je navržen speciálně pro tento operační systém. Za pozornost stojí také jejich výdrž, která je až 27 hodin.

Mají integrovaný mikrofon a zvláštní hranatý tvar, díky němuž nevypadávají z uší. Díky certifikaci IPX4 určené proti stříkající vodě jsou vhodné i pro sport. Dostupná jsou ve 2 barvách.

Základní parametry sluchátek Sennheiser CX True Wireless:

Typ připojení: Bluetooth 5.2

Výdrž: 27 hodin

Podporované kodeky: AAC, aptX, SBC

Stupeň krytí: IPX4

Impedance: 16 Ohmů

Hmotnost: 49 gramů

Cena: od 1 989 Kč

EarFun Air Pro 4

Zbrusu nový model sluchátek EarFun Air přináší především velmi dlouhou výdrž až 52 hodin (samotná sluchátka vydrží hrát až 11 hodin). Po 10 minutách v nabíječce navíc lze získat až 2 hodiny hraní. Za pozornost stojí také Bluetooth 5.4 a 6 mikrofonů skvěle fungujících díky AI.

Propojit je lze s Google Fast Pair a fungují se 2 zdroji zároveň. Uvnitř nich se ukrývá Qualcomm cVc 8.0 a právě čip Snapdragon napomáhá výbornému zvuku. Stejně tak pokročilá technologie ANC odstiňuje vnější ruchy.

Základní parametry sluchátek EarFun Air Pro 4:

Typ připojení: Bluetooth 5.4

Výdrž: 52 hodin

Podporované kodeky: LDAC , LE, LC3

Stupeň krytí: IPX5

Velikost měniče: 10 mm

Hmotnost: 56 gramů

Cena: od 2 110 Kč

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Velmi povedeným modelem sluchátek od Samsungu jsou bezesporu Samsung Galaxy Buds2 Pro. Uchvátí především prostorovým zvukem 7.1, třemi mikrofony na každém sluchátku a nečekanou odolností IPX7 (snesou ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr). Dostupné jsou ve 3 barvách.

Podporují hlasového asistenta a také umělou inteligenci Galaxy AI. Umožňují párování s více různými zřízeními. Zvládají také speciální kodek Samsung Seamless, který nabízí famózní Hi-Fi audio a zvuk ve 24bitové kvalitě. Jsou velmi lehká, ale zaostávají v otázce výdrže, která je pouhých 18 hodin (samotná sluchátka vydrží jen 5 hodin) se zapnutým ANC – bez něho jde o až 29 hodin.

Základní parametry sluchátek Samsung Galaxy Buds2 Pro:

Typ připojení: Bluetooth 5.3

Výdrž: 29 hodin

Podporované kodeky: SSC, HiFi, AAC, SBC

Stupeň krytí: IPX7

Hmotnost: 43,4 gramů

Cena: od 2 549 Kč

Jaká bezdrátová sluchátka používáte vy?

Zdroj: vlastní