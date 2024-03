Výkon smartphonů se s modernějšími čipsety každoročně posouvá kupředu a odemyká zcela nové možnosti. Kromě navyšování hrubého výkonu se stalo zejména v loňském roce trendem přinášet rapidní zlepšení NPU, tedy procesoru pro práci s umělou inteligencí, kterou se jednotliví výrobci telefonů snaží postupně implementovat přímo do svých zařízení. Nikoho asi nepřekvapí, když řeknu, že čipoví designéři už připravují vlajková SoC pro tenhle rok. Neskutečně ambiciózně vypadá například Snapdragon 8 Gen 4 z dílny amerického Qualcommu.

Už dlouhou dobu se spekuluje, že Snapdragon 8 Gen 4 bude tentokrát spoléhat na jádra se speciální architekturou Oryon, kterou vyvinula dceřiná společnost Qualcommu Nuvia, složená z bývalých zaměstnanců Applu. Oryon jádry nyní disponuje notebookový čipset Snapdragon X Elite, s nímž chce Qualcomm konkurovat právě onomu jablečnému gigantovi. Fakt, že chystané americké mobilní eso nabídne právě tenhle typ jader, nyní potvrdil marketingový šéf Qualcommu Don McGuire v příspěvku na sociální platformě X.

CMO @donnymac is in Europe this week for #MWC24 and has a special message – and some secret intel – just for you 🕵 pic.twitter.com/RBsBvytRlo

McGuire se taktéž nechal slyšet, že Snapdragon 8 Gen 4 vyjde v říjnu letošního roku. Zatímco vloni jsme se o době konání Snapdragon Summitu dozvěděli až začátkem června, nyní můžeme s touhle informací pracovat dlouho dopředu. V praxi to každopádně znamená, že první vlajkové lodě s tímhle čipem by teoreticky mohly dorazit už někdy na přelomu října a listopadu. Jak na X uvedl uživatel @negativeonehero, výrobci smartphonů by měli finální verzi procesoru obdržet v červnu, tři měsíce nato pak má být zahájena sériová produkce.

Podle toho samého informátora může procesor dosahovat frekvencí přesahujících 4GHz hranici, což zní možná až příliš dobře. Otázkou každopádně je, jak se Qualcommu podaří ukočírovat spotřebu a teploty (i když zrovna prevence proti přehřívání dost závisí také na samotných výrobcích telefonů). Očekávat také můžeme až dvojnásobný výkon v oblasti umělé inteligence oproti předchůdci nebo přechod na modernější grafické jádro Adreno 830, jež by dokonce mohlo v leckterých disciplínách dosahovat lepších výsledků než GPU čipu Apple M2.

SD 8 Gen 4 news:

– 8 Gen 4 will be finalized in April. They will be shipped to OEMs by June, and will begin mass production in September, before the Snapdragon Summit in early October.

– Clock speed is 4GHz+, OC models are possible. Power consumption is still high at this stage.

— Nguyen Phi Hung (@negativeonehero) February 29, 2024