Na MWC se Qualcomm pochlubil novým supervýkonným procesorem

Předčí i ty nejlepší procesory notebookové AMD

Jeho technické parametry vás nejspíš překvapí

V Barceloně začal velterh MWC 2024. Nejvýznamnější výrobci elektroniky tak již odhalují oponu, a ukazují nám věci, na které nás až doteď lákali. Jednou z nich je i Snapdragon X Elite, o kterém jste si u nás mohli přečíst již v minulosti. Teď jej ovšem poprvé můžeme vidět v akci. A svými výsledky nám doslova vyráží dech.

Přímo na veletrhu byla jeho síla demonstrována v programu pro editování videa – DaVinci Resolve. V renderingu 4K videa porazil poměrně výrazně i velmi výkonný procesor Intel Core 7 Ultra. Na internetu se taktéž začínají objevovat nové výsledky výkonnostních testů. Z jednoho je patrné, že Snapdragon X Elite je schopný zvítězit i nad Ryzenem 9 7940HS, což je v současnosti top procesor od AMD. Na internetu můžete najít testy čipu již od minulého října, kdy jej Qualcomm předváděl. Ty ovšem nejspíše neukazují jeho plný potenciál.

Snapdragon X Elite porazil v renderingu i Intel Core 7 Ultra

Snapdragon X Elite porazil zmíněný AMD Ryzen 9 7940HS v souboji při použití jednoho, i více jader. Nejde o oficiální výkonnostní test, takže není jasné, jak moc jsou jeho údaje přesné. Nemáme však důvod o nich pochybovat. Výrobce dokonce tvrdí, že v testech porazí i nový výkonný čip od Applu, Apple M3.

Výkonnostní test Snapdragon Elite X Source: Tom's Hardware

Snapdragon X Elite se skládá z 12 jader (Oryon Cores) a je vyroben v TSMC s výrobní technikou 4 nm. Co se výkonu týče, můžou mít 2 jádra procesoru maximální frekvenci až 4,3 GHz, a ostatní jsou limitována na 3,8 GHz. S těmito specifikacemi se nezdá, že by mohl procesor s nejvýkonnějšími modely soupeřit. U AMD není problém dostat se na 5 GHz. Výsledky však mluví jasně. Snapdragon X Elite dokáže zjevně využít svůj výkon mimořádně efektivně, a díky tomu v benchmarcích vítězí. Qualcomm zvažuje rovněž alternativu do desktopových počítačů, výkon na to samozřejmě bez problému stačí. Mělo by jít dokonce o nejvýkonnější ARM procesor, který byl dosud vytvořen. Hlavní je samozřejmě CPU, ale ani grafická jednotka není vůbec špatná. Hovoří se o Qualcomm Adreno s výkonem až 4.6 TFLOPs.

Ovládne Qualcomm trh s ARM procesory?

Zdroj: Tom’s Hardware – novinka, Tom’s Hardware – starší článek