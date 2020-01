Shadowgun War Games vyjdou za 14 dní. Hra má opět ambice být na špici

Po roce a půl se konečně dočkáme. Do obchodů s aplikacemi 12. února vyrazí nová multiplayerová FPS střílečka pro mobilní telefony Shadowgun War Games. Hra pochází z dílny celosvětově proslulého brněnského studia Madfinger Games, které stojí i za ostatními tituly z univerza Shadowagun či zombie sérií Dead Trigger. Nová hra, která bude postavená na soubojích pěti proti pěti, má opět ambice vyskočit mezi nejlepší mobilní hry roku. Na vydání Shadowgun War Games se v tento moment těší už přeš milion předem registrovaných hráčů.

Shadowgun War Games - Online PvP FPS MADFINGER Games

Pokud se chcete do řady čekatelů přidat, můžete tak učinit přímo na Google Play. Do konce roku 2019 se v rámci předregistrace dokonce soutěžilo o ASUS ROG Phone II nebo trička s motivem hry. Nyní je její výhodou hlavně automatická instalace hry v okamžiku, kdy vyjde. “Jsem moc rád, že můžu oznámit, že vydání Shadowgun War Games je za dveřmi. Dostali jsme skvělou zpětnou vazbu z uzavřené bety a teď se věnujeme finálním úpravám a vylepšením. Hype is real a my věříme, že War Games bude jednou z nejlepších her roku 2020,” říká nadšeně šéf Madfinger Games Marek Rabas.

Hru, která nabízí týmové souboje v módech Team Deathmatch a Capture The Flag, nyní tedy zkoušejí vybraní betatesteři. My se na vydání Shadowgun War Games rozhodně těšíme. Pokud hra splní očekávání nejen v hratelnosti, ale i v kvalitě grafiky, zřejmě se dočká vysoké pozice v žebříčcích i ocenění expertů. Předchozí titul Shadowgun Legends získal za loňský rok na Google Play cenu “Most Beautiful Mobile Game of 2019”.

Těšíte se na novou Shadowgun hru?

Zdroj: TZ