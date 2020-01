V roce 2019 jsme mohli na Androidu vidět mnoho perfektních her. Ať už to bylo třeba Call of Duty: Mobile, Stardew Valley, Auto Chess apod. Rok 2020 je však z pohledu mobilního hraní ještě napěchovanější. Mnoho společností plánuje vydávat mobilní verze svých oblíbených titulů. Řeč je třeba o Apex Legends, Diablo, Forza nebo League of Legends. Pojďme se podívat na 10 nejočekávanějších Android her v roce 2020.

Nejočekávanější Android hry roku 2020

Ještě, než se pustíme na 10 nejočekávanějších Android her v roce 2020, v krátkosti prozradíme další hry, na které byste se měli v tomto roce minimálně podívat. Častokrát se jedná o mobilní verze PC či konzolových her, v seznamu jsou však i zcela originální tituly pro mobilní telefony:

Dauntless

Eve: Echoes

Forza Street

Game of Thrones: Beyond the Wall

H1Z1

Impossible Bottles

Levelhead

Pokémon Sleep

Sky: Children of the Light

Stranger Things

Super Meat Boy Forever

Teamfight Tactics

Terraforming Mars

Tom Clancy’s Elite Squad

Apex Legends

V minulém roce se jednalo o jedno z největších překvapení na PC a konzole. EA a vývojáři z Respawn Entertainment hru oznámili jen pár dní před samotným vydáním. Ihned se stala hitem. O mobilní verzi battle royalu se mluví už několik měsíců a tento rok bychom se měli dočkat. A to velice pravděpodobně ve stejné kvalitě jako třeba Fortnite.

Apex Legends Gameplay Trailer

Diablo Immortal

I přes to, že hráči nepřijali oznámení hry příliš kladně, tak se na hře stále pokračuje a měla by vyplnit čas před příchodem Diablo IV. Před několika měsíci Blizzard potvrdil, že se stále na mobilním Diablu pracuje. Nicméně to bude mít mnohem těžší, a to hlavně díky hře, o které si povíme níže.

Diablo Immortal Gameplay | BlizzCon 2019 (EU)

Path of Exile Mobile

Path of Exile je konkurencí Diabla se vším všudy, hře se přitom daří velice dobře, na rozdíl od Diabla 3. I proto se mnoho lidí těší na mobilní verzi této hry, vývojáři z Grinding Gear Games na to navíc jdou velice chytře a při oznámení si několikrát rýpli právě do Blizzardu. Z pohledu akčních RPG her bude tak rok 2020 velice zajímavý.

Path of Exile Mobile

League of Legends: Wild Rift

Jedna z nejoblíbenějších esport her se konečně oficiálně objeví i na mobilních telefonech. Očekává, že se velmi rychle stane jednou z nejoblíbenějších MOBA her na telefonech. A není se čemu divit, stačí se podívat na video níže. League of Legends: Wild Rift v některých ohledech vypadá ještě lépe než na PC.

League of Legends: Wild Rift | Announce Trailer

Legends of Runeterra

Riot Games chystá několik hodně nových her. Legends of Runeterra je karetní hra inspirovaná světem „Lolka“ v současné době se testuje na PC a brzy se má objevit i na telefonech. Oproti hrám jako je Hearthstone přináší například větší komplexnost.

Legends of Runeterra – Gameplay Teaser | 30 Second Preview

Plants vs Zombies 3

Plants vs Zombies je oblíbená série, která svůj úspěch postavila na skvělých mobilních verzích. Vývojáři z PopCap Games pracují na třetím dílu, který by měl vyjít v tomto roce. Někteří z vás si tuto hru možná zahráli už v minulém roce, kdy probíhalo uzavřené alfa testování.

Official Trailer for Plants vs. Zombies™ 2: It’s About Time!

Project Cars GO

Po mnoha odkladech jsme se i na Androidu dočkali závodní hry GRID Autorsport. Pokud vše půjde podle plánu, tak se na Androidu objeví velká konkurence v podobě Project Cars GO. Hra má obsahovat licencovaný obsah, včetně aut a tratí a skvělou hratelnost, která se blíží spíše k simulátorům než arkádě, podobně jako na PC či konzolích.

Slay the Spire

Slay the Spire je netradiční karetní hra, kterou si oblíbilo hodně lidí na počítačích. Oproti hrám jako je Heartstone je tu rozdíl v tom, že je čistě singleplayerová a nedokupují se v ní žádné karty za reálné peníze. Cílem je postupovat na pomyslném žebříčku stále nahoru a porážet nepřítele. Máte však pouze jeden pokus. Jakmile váš herní charakter zemře, začínáte od začátku.

Slay the Spire – Official Launch Trailer

Gwent: The Witcher Card Game

Další karetní hra v našem seznamu, tentokrát již „tradičnějšího“ ražení. V minulém roce Gwent konečně vyšel na iOS a tento rok bychom se měli dočkat i na Androidu. Za hrou stojí studio CD Projekt RED, pokud navíc chcete začít už nyní, tak na PC můžete zcela zdarma. V Android verzi půjde hrát se stejným účtem.

GWENT: The Witcher Card Game | iOS Announcement Trailer

Shadowgun War Games

České studio MADFINGER Games chystá pro letošní rok další akční střílečku ze série Shadowgun. Tentokrát však čistě zaměřenou na multiplayer a bitvy pěti hráčů proti pěti. Nechybí perfektní grafika, oblíbené herní režimy či zajímavé schopnosti hrdinů. Nelze nevidět částečnou inspiraci u Overwatche, takže pokud vás tento typ her baví, rozhodně byste neměli Shadowgun War Games minout.

Shadowgun War Games – Gameplay Pre-registration Trailer | Android and iOS

Shadowgun War Games - Online PvP FPS MADFINGER Games

Na kterou mobilní hru se v roce 2020 těšíte nejvíce?

