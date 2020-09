Samsung si patentoval kompletně průhledný telefon

Nejnovější patentová přihláška Samsungu ukazuje kompletně průhledný telefon s krásně tenkými rámečky. Na renderech vypadá opravdu krásně. Možná tak přichází doba, kdy se technologie ze sci-fi stanou realitou. Například Xiaomi vykročilo do oblasti sci-fi nedávno, když uvedlo na trh svojí první plně transparentní TV. Jaké výhody nebo naopak nevýhody by měl průhledný telefon?

Velkou otázkou zůstává, jestli už Samsung pracuje na způsobu, jak integrovat elektroniku a baterii do tenkých rámečků. Případně je učinit také průhlednými. Zároveň se nabízí otázka, zda by takové zařízení nenarušovalo naše soukromí. Přece jen není vždy příhodné, aby naše okolí vidělo na displej našeho smartphonu. Vyhnout se všem těmto potencionálním nevýhodám je jen otázkou technologického pokroku a dobrého designu finálního zařízení. Naopak telefon s průhledným displejem by mohl přinést i řadu výhod. Nové netušené možnosti můžou telefony s průhledným displejem přinést například v oblasti AR (rozšířená realita).

Umělecké rendery vytvořené na základě patentu Samsungu nám lépe přibližují, jak by takové zařízení mohlo vypadat. Vzhledem k postupnému prosazování ohebných telefonů jako Samsung Galaxy Z Fold2 bych ale v budoucnu spíš sázel na kombinaci těchto dvou technologií. Ohebná konstrukce by mohla vyřešit některé technologické výzvy spjaté s průhledným telefonem. Průhledný telefon s ohebnou konstrukcí si dokonce už v roce 2018 patentovalo Sony.

Kdy podle vás přijdou průhledné telefony?

Zdroj: LetsGoDigital, PhoneArena