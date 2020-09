Samsung Galaxy Z Fold2 kompletně odhalen. Co říkáte na jeho cenu?

Představení Samsung Galaxy Z Fold2 přineslo i pár softwarových novinek

Vylepšení se dočkal také režim Flex, který umožňuje kreativním způsobem využít napůl rozloženého telefonu. Přítomna je funkce App Continuity, která spuštěné aplikace jen neohýbá či nenatahuje na celý prostor, ale umí rozdělit na několik funkčních prvků. Velmi zajímavý je fotografický mód Dual Preview, který umožňuje na obrazovce spojit záběry z přední i zadní kamery. Milovníci selfie ocení, že s otevřeným telefonem a s náhledem na předním displeji je možné pořizovat autoportréty hlavními fotoaparáty.

Samsung Galaxy M51 oficiálně: 7 000 mAh baterie, dobrý výkon i kvalitní displej čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Hlavní specifikace nového Z Fold2

Android 10 / One UI 2.5

hlavní displej 7,6” 120Hz AMOLED 2X Infinity Flex s rozlišením 2208 x 1768 px a 373 ppi

s rozlišením přední displej 6,2” AMOLED s rozlišením 2260 x 816 px a 386 ppi

s rozlišením rozměry v zavřeném stavu: 68.0 x 159.2 x 16.8 mm (pant) ~ 13.8 mm (v prověšení) v otevřeném stavu: 128.2 x 159.2 x 6.9 mm (rámeček) ~ 6.0 mm (displej)

paměti 12 GB RAM / 256 GB úložiště (512 GB varianta u nás nebude)

(512 GB varianta u nás nebude) fotoaparáty 12Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 12Mpx telefoto a 10Mpx přední (vnější)

baterie s kapacitou 4500 mAh (rychlé 25W nabíjení + 11W bezdrátové nabíjení + 4,5W reverzní nabíjení)

(rychlé 25W nabíjení + 11W bezdrátové nabíjení + 4,5W reverzní nabíjení) čipset Qualcomm Snapdragon 865+

stereo reproduktory, NFC, Bluetooth 5.1, čtečka otisků na boku

Galaxy Z Fold2 Unpacked Part2: Livestream

Ohebný telefon se schopností rozdělovat obrazovku na několik částí pochopitelně vede k multitaskingu. Na ten se při představení Galaxy Fold2 proto Samsung také zaměřil. Vyberme to nejzajímavější: Režim Multi-Active Window dovolí spustit několik oken jedné aplikace. Díky Multi-Window Tray je zase možné jich mít na velké obrazovce několik. Dokonce je možné v jedné aplikaci pořídit snímek její části obrazovky a skrze Split Screen Capture jej poslat do jiné.

Dvě barvy, dostupnost 18. září

Model Galaxy Z Fold2 5G bude od 18. 9. dostupný v České republice u vybraných prodejců elektroniky, ve značkových prodejnách Samsung a na e-shopu Samsung.cz v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze) barvě za doporučenou maloobchodní cenu 54 990 Kč. Zákazníci si mohou telefon předobjednat od 1. 9. s termínem dodání od 18. 9. K telefonu Samsung Galaxy Z Fold2 5G zákazníci dostanou 4 měsíční předplatné YouTube Premium zdarma. Navíc po registraci do služby Samsung Care+ získávají pojištění náhodného poškození telefonu po dobu jednoho roku od data nákupu. Zákazníci mohou získat bonus 5 000 Kč k výkupní ceně starého funkčního Galaxy Fold nebo 3 500 Kč k výkupní ceně jiného starého funkčního mobilního telefonu. Akce platí od 1. 9 do 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

Co říkáte na nový ohebný Fold od Samsungu?

Zdroj: Samsung