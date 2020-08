Xiaomi uvedlo průhlednou OLED TV je jako ze sci-fi

Průhledné displeje byly dlouho doménou sci-fi filmů, ale díky Xiaomi teď zamíří i do obýváku. Xiaomi uvedlo celosvětově první průhlednou OLED TV celým jménem Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Ti šťastnější tedy budou brzy moct okusit jaké je to používat technologie, které byly do nedávna přístupné jen pro průmyslníka Tonyho Starka nebo Toma Cruise, když vyšetřoval vraždy v Minority Report.

Impozantní OLED panel má uhlopříčku 55“ s hodnotou statického kontrastu 150000:1 a teoreticky nekonečným dynamickým kontrastem. Za zmínku rozhodně stojí nativní podpora 120Hz obnovovací frekvence včetně podpory 120Hz MEMC technologie pro vyhlazování pohybu. Samotný OLED panel má vynikající odezvu 1ms.

Srdcem průhledné OLED TV od Xiaomi je speciálně vyvinutý čip MediaTek 9650. Aby bylo možné docílit tohoto úchvatného efektního vzhledu, tak se samozřejmě veškerá elektronika musí skrývat v podstavci. Po zvukové stránce je televize vybavena podporou Dolby Atmos.

Průhledná Xiaomi OLED TV půjde do prodeje už 16. srpna. Zatím jen pro čínský trh bez dalších podrobností o případném mezinárodní distribuci. Jako každá revoluční inovace má samozřejmě svoji cenu. Mi TV LUX OLED Transparent Edition půjde na čínský trh v přepočtu zhruba za 160 000Kč. Když uvážíme tempo zlevňování technologií, tak se ani nejedná o nějak závratnou cenu a do pěti let může být průhledná TV poměrně dostupnou volbou. Xiaomi zdůrazňuje, že se jedná o první sériově produkovanou TV tohoto typu. Konkurence v podobě korejských značek se tedy jistě nebude chtít nechat zahanbit.

XIAOMI Transparent TV Trailer Introduction Official Video HD | MI TV LUX

Zdroj: Xiaomi