Samsung v One UI 8.5 přinese šikovnou AI novinku. Udělá vám pořádek v notifikacích

One UI 8 se momentálně rozšiřuje na starší Samsung zařízení
Současně unikají další informace o nadcházejícím One UI 8.5
Nová verze přinese funkci souhrnů notifikací pomocí AI

Adam Kurfürst
Publikováno: 4.10.2025 10:00

Zatímco se One UI 8 postupně rozšiřuje na stále více zařízení od Samsungu, unikají další informace o připravované verzi One UI 8.5. Jihokorejský výrobce v ní chystá mimo jiné i novou funkci, která využívá umělou inteligenci pro vytváření souhrnů notifikací, což by mělo výrazně usnadnit orientaci v záplavě upozornění.

AI souhrny notifikací usnadní přehled ve zprávách

Díky uniklé testovací verzi firmwaru One UI 8.5 pro Galaxy S25 Ultra se podařilo odhalit novou funkci, která bude pomocí umělé inteligence vytvářet stručné souhrny dlouhých notifikací. Ačkoli je podle serveru SamMobile tato funkce v uniklé verzi již přítomna, zatím není plně funkční – je viditelná, ale reálně nefunguje, protože jde stále o vývojovou verzi.

Podle dostupných informací se uživatelům při prvním stažení notifikačního panelu v One UI 8.5 zobrazí pop-up okno s vysvětlením této funkce. To nabídne možnost aktivovat souhrny v nastavení nebo pokračovat bez této funkce. Samsung tím chce uživatelům usnadnit orientaci ve velkém množství notifikací, které často obsahují příliš mnoho textu.

Možnost výběru aplikací pro souhrny

V nastavení této funkce bude možné zvolit aplikace, které mají být z vytváření souhrnů vyloučeny. V současné vývojové verzi sice toto nastavení již existuje, ale zatím není plně implementováno – všechny nainstalované aplikace jsou v seznamu uvedeny jako výchozí a nelze je zatím odebrat. To se samozřejmě změní v konečné verzi nadstavby.

Tato funkce přichází v době, kdy uživatelé čelí naprostým záplavám notifikací často kvůli nim přehlížejí důležitá upozornění. AI souhrny by měly tento problém zmírnit tím, že dlouhé zprávy shrnou do stručnějších a přehlednějších notifikací.

Lokální zpracování pomocí modelu od Googlu

Z uniklých informací také vyplývá, že podobně jako většina ostatních AI funkcí v One UI, i souhrny notifikací budou využívat AI model od Googlu – pravděpodobně půjde o Gemini Nano, který je optimalizován tak, aby mohl běžet přímo na zařízení bez nutnosti připojení ke vzdálenému serveru.

Galaxy S26 Ultra přinese úžasnou funkci. Displej dokáže něco, co nemá žádný jiný telefon
Jakub Kárník
Zprávičky

Toto je důležité z hlediska ochrany soukromí, protože notifikace často obsahují citlivé osobní informace. Lokální zpracování zajišťuje, že tyto údaje zůstanou v bezpečí přímo na zařízení a nebudou sdíleny s externími servery.

Kdy se dočkáme One UI 8.5?

Podle dostupných informací by měla být aktualizace na One UI 8.5 představena společně s vlajkovou řadou Galaxy S26, jejíž uvedení na trh se očekává v lednu příštího roku. Kromě AI souhrnů notifikací by měla aktualizace One UI 8.5 přinést i další novinky, například možnost poklepání na zadní stranu telefonu pro spuštění vybrané akce nebo aplikace. Tato funkce byla dosud dostupná pouze prostřednictvím aplikace Good Lock, ale v One UI 8.5 bude integrována přímo do systému.

Dříve jsme vás informovali také o chytřejším přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty nebo změnách na zamykací obrazovce.

Myslíte, že AI souhrny notifikací budou užitečné, nebo jde spíš o marketingovou funkci?

Zdroje: SamMobile, GSMArena

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi