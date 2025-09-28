One UI 8.5 bude chytře řídit vaše připojení. Umělá inteligence rozhodne, kdy je lepší přepnout na data Hlavní stránka Zprávičky Samsung v One UI 8.5 nasadí umělou inteligenci pro automatické přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty Telefon se naučí rozpoznávat slabý signál Wi-Fi a sám přepne na mobilní data Funkce Intelligent Network Switch bude sledovat historii připojení podle trasy pohybu uživatele Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Samsung intenzivně pracuje na vývoji nadstavby One UI 8.5, která přinese řadu zajímavých novinek. Podle informací serveru SammyGuru se jihokorejský gigant mimo jiné zaměřil na vylepšení správy síťového připojení. Největší novinkou bude využití umělé inteligence pro automatické přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty, které má výrazně zlepšit uživatelský komfort při pohybu mezi různými sítěmi. Umělá inteligence řídí síťové připojení V nastavení Wi-Fi přibude nová položka Switch to mobile data with AI, která nabídne hned dvě možnosti inteligentního přepínání. První funkce s názvem Intelligent Link Assessment analyzuje kvalitu Wi-Fi připojení a na základě naučených dat automaticky rozpozná, kdy je signál příliš slabý na spolehlivé použití. V takovém případě telefon sám přepne na mobilní data, aniž by uživatel musel cokoliv řešit. Druhá funkce Intelligent Network Switch jde ještě o krok dál. Systém si zapamatuje historii přepínání sítí podle pohybu uživatele a dokáže předvídat, kdy bude potřeba změnit typ připojení. Pokud například každý den cestujete stejnou trasou do práce, telefon se naučí, kde Wi-Fi signál slábne, a preventivně přepne na mobilní data ještě před výpadkem. Priorita pro videohovory a hraní her Samsung do One UI 8.5 podle dostupných informací přidá také funkci Realtime Data Priority Mode, která upřednostní datový provoz videohovorů a online her před stahováním aktualizací na pozadí. Tato funkce nahrazuje podobnou volbu z One UI 8.0 s názvem Prioritize real-time data, přičemž Samsung vyladil její fungování pro lepší odezvu při hraní her nebo během důležitých pracovních hovorů. Zajímavostí je, že z testovací verze One UI 8.5 zmizela funkce Secure Wi-Fi, která šifrovala internetový provoz na veřejných sítích. Samsung ji však pravděpodobně vrátí v některé z dalších verzí. Naopak přibyla možnost Show Floating Time ve vývojářském nastavení, která zobrazuje přesný čas připojení k Wi-Fi včetně hodin, minut a sekund. Strojové učení místo generativní AI Přestože Samsung používá označení AI, ve skutečnosti jde o strojové učení na základě uživatelských dat, nikoliv o generativní umělou inteligenci. Systém analyzuje, kdy uživatel obvykle vypíná Wi-Fi kvůli slabému signálu, a postupně se učí tyto situace předvídat. Výsledkem by mělo být plynulejší přepínání mezi sítěmi bez zásahu uživatele. One UI 8.5 přinese dvě novinky pro zamykací obrazovku. Podívejte se, co se změní Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky One UI 8.5 zatím nemá oficiální datum vydání, ale podle úniků by se první beta verze mohla objevit začátkem příštího roku společně s řadou Galaxy S26. Finální verzi pak Samsung postupně nasadí na starší modely včetně řad Galaxy S25, S24 a dalších podporovaných zařízení. Oceníte automatické přepínání mezi Wi-Fi a mobilními daty řízené umělou inteligencí? Zdroje: SammyGuru, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář nadstavba One UI One UI 8.5 Samsung Umělá inteligence únik Wi-Fi Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.