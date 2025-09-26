One UI 8.5 přinese dvě novinky pro zamykací obrazovku. Podívejte se, co se změní Hlavní stránka Zprávičky Samsung připravuje One UI 8.5 s vylepšenou zamykací obrazovkou pro Galaxy S26 Notifikace dostanou rozmazané pozadí pro lepší čitelnost textu Nové styly hodin nabídnou vertikální orientaci a zaoblený design Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Server SammyGuru přinesl zajímavé informace o připravované aktualizaci One UI 8.5, která by měla dorazit počátkem roku 2026 společně s řadou Galaxy S26. Samsung se podle něj zaměřil na menší redesign zamykací obrazovky, v rámci něhož připravil dvě změny. Rozmazané pozadí pro lepší čitelnost notifikací Hlavní novinkou je rozmazaný efekt pozadí pod notifikacemi na zamykací obrazovce. Samsung tak reaguje na dlouhodobý problém se čitelností oznámení, která se často ztrácela v rušivých tapetách. Text notifikací bude nyní výrazně kontrastnější a lépe čitelný bez ohledu na zvolené pozadí. Současné řešení v One UI 8 vyžaduje buď jednoduchou tapetu, nebo předem rozmazané pozadí, aby byly notifikace dobře viditelné. Nový blur efekt tento problém elegantně vyřešuje přímo na systémové úrovni. Zatím není jasné, zda půjde o výchozí nastavení pro všechny uživatele, nebo si budou moct vybrat z různých stylů zobrazení. Nové styly hodin přinášejí více možností přizpůsobení Samsung do One UI 8.5 přidává také několik nových stylů hodin pro zamykací obrazovku. Na rozdíl od konkurenční iOS 26 se Samsung drží svého tradičního designu a nenabízí kontroverzní extra vysoké hodiny. Uniklé snímky ukazují dva nové styly s karikaturním nádechem, které využívají zaoblené tvary a barevné přechody. Jeden z nových stylů nabídne i vertikální orientaci, což rozšíří možnosti přizpůsobení. Samsung tím pokračuje v tradici široké personalizace, kterou uživatelé oceňují. Pro fanoušky hlubšího přizpůsobení by mohla přijít i vylepšení aplikace LockStar z balíku Good Lock. Kdy se dočkáme One UI 8.5? Aktualizace One UI 8.5 by měla být představena společně s vlajkovou řadou Galaxy S26 na začátku roku 2026. Kromě změn na zamykací obrazovce Samsung chystá i nové AI funkce, vylepšenou aplikaci Galerie a flexibilnější ovládání indikátoru baterie. Po premiéře na nejnovějších smartphonech se aktualizace postupně rozšíří i na starší modely Galaxy. Těšíte se na rozmazané notifikace a nové styly hodin v One UI 8.5? Zdroje: SammyGuru, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář nadstavba One UI 8.5 Samsung únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.