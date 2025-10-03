TOPlist

Galaxy S26 Ultra přinese úžasnou funkci. Displej dokáže něco, co nemá žádný jiný telefon

  • Samsung Galaxy S26 Ultra dostane funkci Privacy Display, která omezí viditelnost displeje z bočních úhlů
  • Funkce se dá zapínat automaticky v davu nebo podle rozvrhu, lze ji omezit jen na vybrané aplikace
  • Vyžaduje hardwarovou podporu – starší modely ji ani po aktualizaci na One UI 8.5 nedostanou

Jakub Kárník
3.10.2025 14:00
samsung s26 ultra

Ochranné fólie, které omezují zorné úhly displeje, jsou užitečný nástroj pro ty, kdo nechtějí, aby jim lidé ve vlaku nebo v kavárně četli zprávy přes rameno. Samsung si však zřejmě řekl, že to jde vyřešit elegantněji – a hlavně přepínatelně. V kódu nadstavby One UI 8.5 se objevila funkce nazvaná Privacy Display, která má omezit viditelnost displeje z bočních úhlů, aniž byste na telefon museli lepit cokoliv.

Soukromí na jedno kliknutí

Podle informací z kódu systému a screenshotů, které zveřejnil uživatel Ach na síti X, bude Privacy Display fungovat podobně jako Bixby Routines – tedy s řadou pokročilých automatizací. Zapnout se dá ručně, podle rozvrhu nebo automaticky v situacích, kdy je kolem vás hodně lidí. Samsung zmiňuje konkrétně výtahy nebo hromadnou dopravu.

S26 Ultra sklo nastaveni
S26 Ultra sklo

Zajímavější je ale možnost vybrat si konkrétní aplikace, pro které se ochrana spustí. Máte citlivé pracovní e-maily? Privacy Display se aktivuje jen v Outlooku. Nechcete, aby vám někdo viděl do Instagramu? Zapnete ochranu jen tam. To dává mnohem větší smysl než permanentně ztmavený displej, se kterým se špatně pracuje.

Ochrana jen části displeje? Ano, i to jde

Podle dostupných informací nebude Privacy Display fungovat jen jako „vše nebo nic“. Samsung umožní chránit pouze část obrazovky – například notifikaci, která se objeví nahoře, nebo okno picture-in-picture s videem. To je rozumné řešení, protože ne vždy potřebujete skrývat celý displej.

Dále půjde chránit konkrétní fotky v galerii, které obsahují citlivé informace nebo jsou označené jako soukromé. A pozor – ochrana se vztahuje i na zamykací obrazovku, konkrétně na rozhraní pro zadávání PIN kódu, hesla nebo gesta. Nikdo vám tak přes rameno neuvidí, jaký máte odemykací vzor.

Poslední vrstva, kterou Samsung nazývá „Maximální soukromí“, automaticky sníží jas displeje, když je Privacy Display aktivní. Tím se viditelnost z boku ještě víc omezí – což dává smysl, protože čím je displej tmavší, tím hůř se na něj kouká ze strany.

Proč to nejde jen softwarově?

Na první pohled by se mohlo zdát, že omezení zorných úhlů je čistě softwarová záležitost – třeba nějaký filtr, který zatemní okraje displeje. Realita je ale složitější. Aby fungovalo skutečné fyzické omezení zorného úhlu, musí to podporovat hardware – konkrétně samotný displej a jeho struktura.

To znamená, že funkce Privacy Display vyžaduje speciální panel, který dokáže měnit směrovost světla. Pravděpodobně jde o vrstvení polarizačních filtrů nebo speciální strukturu subpixelů, kterou Samsung dokáže softwarově ovládat. Proto také funkce nebude dostupná na starších modelech, ani po aktualizaci na One UI 8.5.

Podle informací od uživatele Ach se Privacy Display objeví na Galaxy S26 Ultra – a vzhledem k tomu, že Samsung má tradici držet pokročilé displeje exkluzivně pro model Ultra, je dost pravděpodobné, že základní S26 a S26 Edge se funkce nedočkají.

Každopádně, pokud to Samsung dotáhne do konce, bude Privacy Display jednou z nejzajímavějších hardwarových novinek roku 2026. A třeba se funkce časem rozšíří i na levnější modely.

Použili byste funkci Privacy Display, nebo vám to přijde zbytečné?

Zdroj: X (Ach), GSMArena

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Jakub Kárník
