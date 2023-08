Samsung Galaxy Z Fold5 byl představen teprve nedávno, avšak leakeři neusínají na vavřínech a pravidelně nás zásobují novými informacemi. Minulý týden jsme vás informovali o možném vydání levnějšího Galaxy Z FE a nyní na videu uniká prototyp Galaxy Z Fold6.

Už na první pohled si lze všimnout obrovských změn a to oproti všem předchozím Foldům. Jihokorejská firma je často kritizována, že u ohebných telefonů nabízí jen pramálo inovací, což by se mohlo příští rok změnit. Prototyp se až nápadně podobá renderu telefonu Galaxy S24 Ultra, což nám naznačuje, že bude chtít společnost sjednotit designový jazyk vlajkových telefonů. Leaker Ice Universe se navíc nechal slyšet, že budou mít oba telefony (Z Fold6 a Galaxy S24 Ultra) shodný poměr stran, tedy 19,5:9, což bude oproti současnému 23,1:9 velký rozdíl.

Tell you a good news,My S24 Ultra rendering has been confirmed by the supply chain. If you are still not impressed with S24 Ultra, you can watch this video, which is one of the prototype designs of Fold6. Its middle frame, flat bottom and radian are exactly the same as the design… pic.twitter.com/knhBs3m7hN

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 28, 2023