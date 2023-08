Samsung podle všeho chystá levnější variantu jednoho ze svých ohebných telefonů

V USA by mohl stát okolo 800 dolarů

Dá se očekávat, že se zákazníci budou muset smířit s některými ústupky

Minulý měsíc představil Samsung novou generaci svých ohebných telefonů, které však (minimálně cenou) opět spadají do kategorie vlajkových lodí. Jihokorejská firma samozřejmě musí nějak vydělávat, přestože třeba výroba jednoho kusu loňského Z Foldu4 vyjde Samsung na přibližně 15 tisíc korun. Zde ale není samozřejmě započítaný vývoj, marketing (který je zvlášť u Samsungu tučnou položkou), doprava a další náklady. Nicméně nyní nám leaker @Tech_Reve přinesl zajímavou informaci, která tvrdí, že společnost příští rok představí levnější ohebný mobil.

Samsung má údajně chystat zařízení s označením Samsung Galaxy Z FE a v tuto chvíli není jasné, zda půjde o Fold, či Flip. Telefon má nicméně stát v USA okolo 800 dolarů (asi 17 800 korun bez daně), což je o 200 dolarů méně než stojí Z Flip5, takže se spíš přikláním k tomu, že půjde o véčko.

Samsung Galaxy Z Fold5 je totiž o celých 1000 dolarů dražší a nedovedu si představit, jak moc by musel být telefon ořezaný, aby se do této cenovky vešel. I u Flipu budou muset nastat některé ústupky. Dalo by se čekat, že by Samsung sáhnul buď po vlastním Exynosu, nebo použil nějaký starší Snapdragon, stejně tak by mohlo mít záhadné zařízení menší vnější displej nebo méně prémiové materiály.

Koupili byste si ohebný telefon, kdyby byl levnější?

Zdroj: Tomsguide