Populární leaker Ice Universe přináší další podstatné informace o Galaxy S24 Ultra

Tentokrát se týkají displeje, můžeme se těšit na vysoký špičkový jas

V textu se dozvíte další podstatné informace o chystané jihokorejské vlajce

Samsung Galaxy S24 Ultra je bezpochyby už teď jedním z nejočekávanějších telefonů, přestože nás od jeho představení čeká asi půl roku. Zprávy a spekulace se objevují v podstatě každý týden, přičemž ta poslední pochází od leakera Ice Universe, který nám odhalil podrobnosti týkající se velikosti a rozlišení displeje.

Jedním z klíčových prvků, který jihokorejská firma podstatně změní je totiž právě displej, který nově nebude zakřivený do stran. Rámečky budou tedy paradoxně u nové generace o něco viditelnější. Podle informací od Ice Universe by měl být Samsung Galaxy S24 Ultra vybaven 6,78palcovým plochým OLED panelem, který nabídne Quad HD+ rozlišení 3120 x 1440 pixelů. Změní se také poměr stran, ze současných 19.3:9 na 19.5:9. Nově by měl být schopen dosáhnout ve špičce na jas neskutečných 2500 nitů, což bude oproti současným 1750 nitům znatelný pokrok.

Co se týče ostatních specifikací, zde není úplně jasno. Některé zdroje hovoří o tom, že Samsung opět rozdělí trh. V některých zemích má disponovat čipem Exynos 2400, zatímco jiné trhy dostanou Snapdragon 8 Gen 3. Telefon by měl nabídnout až 16 GB operační paměti LPDDR5x, počítá se také s úložištěm typu UFS 4.0.

Galaxy S24 Ultra by měla dostat baterii s kapacitou 5 000 mAh s podporou 45W kabelového a také 25W bezdrátového nabíjení. Co se týče foťáků, opět můžeme počítat s 200Mpx hlavním senzorem, 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem, 10Mpx teleobjektivem a a 50Mpx periskopovým snímačem s 3x optickým zoomem.

Zdroj: gizmochina.com