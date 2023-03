To, že bude Samsung Galaxy Z Fold5 představen spolu se novým Z Flipem, hodinkami a pravděpodobně také sluchátky v srpnu není žádné velké tajemství. Okolo nadcházejícího ohebného telefonu od jihokorejské firmy se ale začíná objevovat stále více informací a ty poslední nejsou příliš pozitivní.

Nejprve ale začněme něčím, co možná udělá budoucím majitelům radost. Samsung prý zapracoval na ohebné konstrukci a můžeme se těšit na robustnější tělo. Podle jednoho z leakerů se ale skládačka nedočká žádného vylepšení soustavy fotoaparátů. Všechny senzory mají zůstat stejné. Ice Universe tvrdí, že se 200Mpx snímač ISOCELL HP2, který byl použitý v Galaxy S23 Ultra do ohebného těla prostě nevejde. Stávající 50Mpx ISOCELL GN3 v Z Foldu4 rozhodně není špatný, ale má své mouchy. Na druhou stranu s postprocesingem nového Snapdragonu by se mohla spousta věcí vyřešit a Samsung by díky němu mohl nabídnout hromadu funkcí z řady Galaxy S23, jako je třeba portrétní video ve 4K.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se těšíte na nové skládačky od Samsungu?

Zdroj: gizmochina.com