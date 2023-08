Samsung Galaxy Z Flip5 přináší větší displej, nové foťáky i bestii pod kapotou

V redakci Svět Androida jej testujeme od minulé středy

Můžete se zeptat na cokoliv, co vás ohledně ohebné novinky zajímá

V redakci Svět Androida už od minulého týdne testujeme nový Samsung Galaxy Z Flip5, který má bezpochyby potenciál na to stát se prvním ohebným telefonem pro masy. Ostatně i samotný jihokorejský gigant jej propaguje ze všech představených zařízení (vedle Z Flipu se ukázal i nový Fold, Galaxy Watch a tablety) zdaleka nejvíce a sází na jeho vysoké prodeje. V dohledné době tedy můžete počítat s recenzí, do té doby se můžete ptát na cokoliv, co vás ohledně novinky zajímá.

Flex Window: Nový vnější displej v hlavní roli

Jednou z nejzajímavějších novinek u Samsungu Galaxy Z Flip 5 je jeho vnější displej, který nese označení Flex Window. Jeho velikost vzrostla z 1,9 na 3,4 palce, disponuje rozlišením 720 x 748 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Můžete ho využít pro několik úkonů jako je zobrazení živého náhledu fotoaparátu, mrknutí do kalendáře, na počasí či Samsung Zdraví. V Samsung Labs však lze povolit funkci, která umožní používání dalších aplikací. Ty ale nejsou přizpůsobeny výřezu pro hlavní fotoaparáty. Jsme tedy sami zvědaví na to, jak bude jejich (ne)fungování vypadat. Po otevření Galaxy Z Flip 5 nás čeká velmi dobrý 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2640 x 1080 pixelů a LTPO technologií, která dokáže měnit obnovovací frekvenci od 1 do 120 Hz.

Bestie pod kapotou – Snapdragon 8 Gen2

Galaxy Z Flip 5 je poháněn aktuálně nejvýkonnějším čipem od Qualcommu – Snapdragonem 8 Gen2, který nabízí v kombinaci s 8 GB RAM LPDDR5X a úložištěm typu UFS 4.0 naprosto nekompromisní výkon, zlepšit by se ale měla také energetická efektivita a chlazení, na což jsme asi nejvíce zvědaví, jelikož kapacita baterie zůstala totožná jako u loňského Flipu.

Rozměry těla v rozloženém stavu 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Rozměry těla ve složeném stavu 85,1 x 71,9 x 15,1 mm Hmotnost 187 g Konstrukce Přední strana z plastu (otevřená), zadní strana ze skla (Gorilla Glass Victus 2), hliníkový rám Systém Android 13, One UI 5.1.1 Voděodolnost IPX8 (do 1,5 m po dobu 30 min) Displeje Vnitřní displej: Dynamic AMOLED 2X, 6,7 palce, rozlišení 2640 x 1080 pixelů, 120 Hz, HDR10+, 1750 nitů

Přední displej: Super AMOLED, 3,4 palce, rozlišení 720 x 748 pixelů Čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) s grafickým procesorem Adreno 740 Interní paměť a RAM 8 GB RAM LPDDR5X, 256/512GB úložiště UFS 4.0 Baterie a nabíjení 3700 mAh Samsung One UI 6.0 je doslova za rohem. První veřejné bety se dočkáme už zítra! čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo 25W kabelové, 50% za 30 min (inzerováno)

15W bezdrátové

4,5W reverzní bezdrátové

Na fotoaparáty jsme obzvlášť zvědaví

Zajímat nás budou pochopitelně také fotoaparáty. Dle Samsungu je totiž v ohebném véčku nový 12Mpx hlavní senzor, který má fotit mnohem lépe než předchozí generace. Nechybí OIS ani PDAF, druhým senzorem je 12Mpx ultraširoký snímač.

Česká cena a dostupnost

Samsung Galaxy Z Flip 5 je k dispozici ve variantách 8/256 GB za 28 499 Kč a 8/512 GB za 30 999 Kč. Výhodou je možnost získání 512GB verze za cenu 256GB do 10.8.2023, spolu s dalšími bonusy. Registrací na webu www.novysamsung.cz můžete získat bonus ve výši 3 500 Kč při odprodeji svého starého zařízení.

Co vás zajímá ohledně Galaxy Z Flip5?