Samsung představil řadu nových produktů, nechybí ani nové tablety

Řada Galaxy Tab S9 se pyšní certifikací IP68, nejnovějším Snapdragonem a čtveřicí reproduktorů

České ceny začínají na 21 499 Kč

Pokukujete-li po kvalitním Android tabletu, který by potenciálně mohl nahradit váš laptop, zřejmě jste si nenechali ujít akci Galaxy Unpacked. Na ní totiž Samsung představil nové tablety řady Galaxy Tab S9, které se tradičně chlubí špičkovým výkonem, kvalitními displeji i reproduktory a exkluzivními vychytávkami, které jsou pro něj typické – kupříkladu režimem DeX. Tak se na ně pojďme společně mrknout.

Můžeme začít hned tím nejlepším, tedy modelem Galaxy Tab S9 Ultra. Ten se pyšní (stejně jako předchozí generace) 14,6palcovým Dynamic AMOLED 2X panelem s až 120Hz obnovovací frekvencí, podporou HDR10+, novinkou je technologie Vision Booster, která automaticky detekuje okolní prostředí a upraví barvy a jas tak, aby byla zachována co nejlepší čitelnost a zároveň detaily. Měli jsme možnost starší a novou generaci porovnat vedle sebe a nutno podotknout, že je rozdíl patrný na první pohled.

Čtveřice reproduktorů s vyladěním od AKG se zvětšila celkem o 20 %, takže se počítá s lepšími basy a hlasitějším podáním, pod kapotou pak samozřejmě tiká čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy s vylepšenou parní komorou, teplo se nově rozptyluje dvěma směry. Potěší rovněž certifikace IP68, v balení se nachází tradičně také pero S Pen (rovněž s IP68), které můžete vložit do kolébky jakýmkoliv směrem. Novinkou je pak S Pen Creator Edition s drsnějším povrchem, pohodlnějším úchopem a možností náklonu do výraznějších úhlů. Měnit můžete rovněž hroty podle toho, zda budete zrovna kreslit, nebo psát.

K dokoupení bude samozřejmě také kryt s klávesnicí a touchpadem, který najde využití především v režimu DeX. Samsung se na prezentaci pyšnil také podporou aplikací jako LumaFusion (už je na trhu delší dobu), Clip Studio Paint 16 či GoodNotes. Jablíčkáři ji jistě dobře znají, jde o vynikající nástroj pro tvrobu zápisků. Funkce Multi Control nově umí okamžité přetahování textu a fotek mezi tabletem a telefonem. Kurzor myši se vám po přejetí objeví na telefonu, odkud je můžete skrz drag and drop jednoduše přetáhnout.

Fotovýbava zahrnuje 13Mpx hlavní senzor a 8Mpx ultraširoký na zadní straně, na té přední se nachází dvojice 12MPx selfie kamerek. Výdrž obstarává 11 200mAh baterie.

Verze Galaxy Tab S8 Plus disponuje 12,4palcovým Dynamic AMOLED 2X panelem se 120Hz frekvencí, základní Galaxy Tab S8 má pak 11palcový displej, samozřejmě rovněž typu AMOLED a podporou 120 Hz. V čem dalším se od Ultry liší? Především absencí obou ultraširokých snímačů, tedy předního i zadního a kapacitou baterie, která činí 10 090, respektive 8 400 mAh. Reproduktory zůstávají shodné, u všech modelů lze počítat se čtečkou otisků prstů v displeji, podporou 5G a Wi-FI 6E či microSD slotem.

České ceny tabletů Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ceny:

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/512 GB – 34 499 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra LTE 12/512 GB – 37 999 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 16 GB/1 TB – 41 499 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra LTE 16 GB/1 TB – 44 999 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 Plus ceny:

Samsung Galaxy Tab S9 Plus – 12/512 GB – 29 499 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 Plus LTE – 12/512 GB – 32 999 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 ceny:

Samsung Galaxy Tab S9 – 8/256 GB – 21 499 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 LTE – 8/256 GB – 24 999 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 – 12/256 GB – 23 999 Kč

Samsung Galaxy Tab S9 LTE – 12/256 GB – 27 499 Kč

Tablety Samsung Galaxy Tab S9 se v Česku začínají prodávat dnes, přičemž na pulty obchodů se dostanou 11. srpna. Zákazníci, kteří si jej stihnout pořídit do 10. srpna se mohou těšit na výkupní bonus 5 000 Kč v případě Galaxy Tab S9, 6 000 Kč při koupi Plus verze a 10 000 Kč u varianty Ultra. Na webu www.novysamsung.cz můžete odprodat své staré zařízení, k nákupu (do 31. srpna) navíc získáte pojištění Samsung Care+ na rok zdarma.

Co říkáte na novou řadu tabletů Galaxy Tab S9?