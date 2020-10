Porovnání parametrů: Samsung Galaxy Watch3 a Huawei Watch GT 2 Pro

Společnosti Samsung a Huawei během několika minulých týdnů představily každá jedny nové chytré hodinky. V případě té jihokorejské šlo o model Samsung Galaxy Watch3, který navazuje na původní hodinky s otočnou lunetou. Čínská firma Huawei zase posunula o kousek dál svůj model Watch GT 2 vydáním varianty Pro (tyto modely jsme srovnávali minulý týden). Pojďme se společně podívat na “papírové” rozdíly a designové odlišnosti těchto hodinek ve verzi 45 mm. Třeba vám porovnání hodinek Samsung Galaxy Watch3 a konkurenčních Watch GT 2 Pro od Huawei pomůže při rozhodování o koupi…

První pohled na těla hodinek prozradí, že oboje sází na klasiku v podobě kulatého tvaru se dvěma tlačítky vpravo. Samsung se držel klasické nerezové oceli, čínský konkurent v tomto případě použil titanové tělo a dokonce safírové sklíčko. Velikost displeje je stejná, model od Huawei se ale chlubí trochu lepším rozlišením a tím pádem i počtem bodů na palec (ppi). Hodinky od Samsungu ale mají trumf v podobě otočné ovládací lunety na obvodu. S touto vychytávkou se mnohem lépe ovládají. Celkové rozměry hodinek jsou téměř totožné. Watch GT 2 Pro jsou dostupné v barvách Nebula Gray a Night Black, nicméně rozdíl tvoří jen barvy řemínků. Tělo je v obou případech tmavě šedé. Samsung své Galaxy Watch3 nabízí s černým a stříbrným tělem. Případně bronzovým ve 41mm variantě.

Z pohledu úložiště má dvojnásobně navrch model od Samsungu. Disponuje kapacitou 8 GB. Oboje hodinky disponují ochranou 5ATM a je tedy možné s nimi plavat. Společně nabízejí také mikrofon a reproduktor pro telefonování. Hodně velký rozdíl je v bateriích a jejich obecné výdrži. Huawei hodinky při běžném používání zvládnou fungovat i 14 dní, ty od Samsungu nabídnou maximálně týden. A to velmi stěží.

Galaxy Watch3 Watch GT 2 Pro rozměry 46.2 x 45 x 11.1 mm 46.7 x 46.7 x 11.4 mm váha 53.8 g 52 g tělo ocel + Gogilla Glass DX titan + safír velikost displeje 1.4″ 1.39″ rozlišení 360 x 360 px 454 x 454 px ppi 364 462 systém Tizen LiteOS procesor Exynos 9110 Kirin A1 úložiště 8 GB 4 GB baterie 340 mAh 455 mAh standardní výdrž 6 dní 14 dní nabíjení bezdrátové bezdrátové Bluetooth 5.0 5.1

Systém a funkce

Z pohledu systému nečekejte žádné překvapení. Huawei nadále používá svůj LiteOS, Samsung zase Tizen. Obrovskou výhodou hodinek Galaxy je již zmíněná luneta, která povyšuje interakci se systémem na úplně jinou úroveň. Tizen je také otevřený instalaci široké palety dalších aplikací, u Watch GT 2 Pro se ale začíná i Huawei pomalu snažit. Klasické sportovní funkce najdete v obou modelech, stejně tak analýzu spánku, stresu, okysličení krve nebo různá zdravotní cvičení. Huawei model má nově zpětné trasování a upozorňování na extrémní výkyvy počasí.

Oboje hodinky slibují NFC platby, ale ani v jednom případě se to netýká ČR. Samsung uvedl jako unikát třeba detekci pádu a dá se skrze ně také mnohem lépe reagovat na notifikace z aplikací. To v Huawei hodinkách nejde, jejich doménou je ovšem zase o dost pokročilejší analýza veškerých získaných dat. Galaxy Watch3 “papírově” umí měřit tlak a používat EKG, ale to je zatím omezeno jen na minimum zemí.

Porovnání cen Samsung Galaxy Watch3 a Huawei Watch GT 2 Pro

Hodinky od Samsungu stojí v oficiálním e-shopu 12 490 Kč a jsou dostupné ve zmíněných variantách s černým a stříbrným tělem. Vždy je k nim kožený řemínek. Huawei hodinky můžete v oficiálním e-shopu koupit za 7 999 Kč. Na výběr jsou dvě barvy, ale rozdíl je pouze v řemíncích. Béžovo-šedý je kožený, černý je sportovní silikonový. Pokud se chcete pustit do hlubšího porovnání těchto modelů, můžete mrknou na naše recenze Huawei Watch GT2 Pro i Samsung Galaxy Watch3.

Které hodinky favorizujete?