Jak se od sebe liší hodinky Huawei Watch GT 2 a GT2 Pro? Máme přehled

Společnost Huawei před několika dny na trh uvedla nový model prémiových hodinek Watch GT 2 Pro, který navazuje na původní loňskou variantu Watch GT 2. Rozhodně bylo na co navazovat a laťka byla hned v několika ohledech nasazena pěkně vysoko. Chytré hodinky této značky obecně poutají pozornost hlavně designem a parádní výdrží. Jak se podařilo tyto parametry po roce vylepšit či alespoň udržet? Přinášíme přehledné porovnání hodinek Huawei Watch GT 2 a GT 2 Pro v jejich 46mm verzích, které to objasní. A případným zájemcům nastíní, které raději vybrat.

Porovnání Huawei Watch GT 2 vs. Watch GT 2 Pro

Design

Začneme u samotného těla hodinek. Zatímco původní “gétédvojky” měly tělo z oceli a displej pokrytý klasickým tvrzeným sklem, nový model má tělo z titanu a ochranné sklíčko safírové. Záda obou modelů jsou řešena keramikou. Verze Pro je také o něco větší a těžší. Trochu se změnil i celkový vzhled. Zahnutí displeje po obvodu je nově užší, z kružnice úplně zmizely číslice a čárek zůstalo jen dvanáct. Úchyty u řemínků jsou plnější a tlačítka teď mají na povrchu vroubkovanou úpravu. Oboje hodinky jsou dostupné s šedou či černou barvou těla a umělými či koženými řemínky. Ty mají standardní šířku 22 milimetrů.

Hardwarové specifikace

Oboje hodinky pohání špičkový procesor Kirin A1, kterému není extra co vytknout. Displeje mají průměr 1,39 palce, rozlišení 454 x 454 pixelů a jemnost 326 ppi. Úložiště má v obou modelech velikost 4 GB. Stejné jsou i baterie s kapacitou 455 mAh se čtrnáctidenní výdrží při “běžném používání”. Údaj berte s rezervou, nicméně oboje hodinky by měly každopádně vydržet stejně.

Hlavní rozdíly

Watch GT 2 Watch GT 2 Pro tělo ocelové titanové sklíčko klasické tvrzené safírové rozměry 45.9 x 45.9 x 10.7 mm 46.7 x 46.7 x 11.4 mm hmotnost 41 g 52 g nabíjení standardní bezdrátové

V porovnání hardwarových parametrů Huawei Watch GT 2 a GT 2 Pro jsou společnými položkami například také 5ATM ochrana, GPS modul, mikrofon a reproduktor. Přítomen je i NFC obvod, ale ani v jednom případě není funkční u nás. Opravdu rozdílové jsou nakonec vlastně jen dva parametry. Tím prvním je bezdrátové nabíjení, kterým model Pro disponuje. Nové hodinky mají také trochu jiný zadní panel se senzory, který by měl zajistit přesnější snímaní.

Konektivita a funkce

Bluetooh 5.1, měření tepu, barometr, kompas, SpO2, analýza spánku, měření stresu nebo více než stovka sportovních módů. K tomu přes 200 ciferníků a možnost ovládat foťák v telefonech s EMUI. To je v rychlosti společná softwarová výbava obou modelů. V tom letošním se navíc objevil třeba trenér golfových úderů, pokročilé analýzy pro lyžaře a snowboardisty nebo šikovné zpětné trasování při turistice. Na výletech se bude také hodit nová funkce upozorňující na extrémní změny počasí. Pro varianta také disponuje novými efektními ciferníky, které zobrazují fáze měsíce a pozici hvězd. Jako bonus přidáme žhavou novinku. Před pár hodinami jsme zjistili, že jdou do verze Pro instalovat dodatečné aplikace. Pro tuto i další funkce platí, že se mohou časem dostat i do staršího modelu.

Shrnutí: Co zajímavého má systém v Pro verzi navíc?

golfový trenér

nové funkce na lyže a snowboard

zpětné trasování

hlášení extrémních změn počasí

astrologické ciferníky

instalace dalších aplikací

Porovnání cen Huawei Watch GT 2 a GT 2 Pro

Co se týká oficiálního českého Huawei e-shopu, můžeme se bavit o cenovém rozdílu lehce přesahujícím tři tisíce. Starší model je tam k dostání za 4 799 Kč, ten novější za 7 999 Kč. Jestli si mezi nimi nevyberete a jsou vám přitom sympatické jak Huawei produkty, tak i jejich funkce a systém, mrkněte i na novinku Watch Fit.

Máte jedny z těchto hodinek? Případně je chcete kupovat?