Huawei před několika týdny světu oficiálně ukázal svůj nový náram..ehm hodinky Huawei Watch Fit. My jsme měli možnost ho jako jedna z prvních redakcí v České republice otestovat a používali jsme ho přibližně týden. Za tu dobu jsme si dokázali o tomto kousku udělat poměrně jasný názor, ovšem nestihli jsem otestovat výdrž baterie, protože se nám za dobu testování prostě nevybila. O tom ale až v samostatné kapitole. O tom, zda a popřípadě komu se vyplatí do těchto hodinek investovat si povíme v této recenzi. Pojďme na to.

Obsah balení Huawei Watch Fit

Balení Huawei Watch Fit se podobá tomu, které známe například z Huawei Watch GT2. Nalezneme zde samotné hodinky, několik uživatelských příruček a také nabíjecí kabel. Žádný náhradní řemínek zde nehledejte, jelikož výměnu zařízení ani nepodporuje. Proto si musíte dobře rozmyslet, kterou barevnou variantu si zvolíte. Jinak nám zde ale nic nechybí.



Design a zpracování Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit jsou elegantní, tenké a na ruce vám nebudou absolutně překážet. Jejich kontroverznější tvar nám osobně vůbec nevadí a zpracování je na skvělé úrovni. Rámeček ciferníku je tvořen z kovu a nachází se na něm pouze jedno tlačítko pro vyvolání menu či vrácení na domovskou obrazovku. To, že hodinky vypadají tak dobře má na svědomí 2.5D sklo, které je mírně zakřivené a dodává tak hodinkám prémiovější vzhled.

Hodinky Huawei Watch Fit jsou pouze 10,7 mm tenké a bez řemínku váží pouhých 21 gramů, takže je na ruce sotva ucítíte a absolutně nám nedělalo problém mít je na sobě 24/7. Zkrátka si na něj po chvíli zvyknete a do doby, než vám přijde notifikace ani nevíte, že ho máte na sobě. Spodní strana je prošpikována senzory a je tvořena z plastu. Díky vodotěsnosti 5ATM je můžete po tréninku bez problému umýt od potu a pokud byste si náhodou chtěli skočit šipku do bazénu, není v tom žádný problém jelikož je lze ponořit až do hloubky 50 metrů. Zkrátka zpracování i design se nám velice zamlouvá. Určitě se jedná o jedny z nejpohodlnějších hodinek, které jsme kdy testovali.



Displej Huawei Watch Fit

U pozitiv ještě chvíli zůstaneme. Kromě precizního zpracování mají totiž hodinky i vynikající displej. Přední stranu pokrývá 1,64″ AMOLED panel s rozlišením 280 x 456 pixelů a opět spadá do jednoho z nejlepších displejů u hodinek své cenové kategorie. Jak můžete vidět na fotografiích, má poměrně úzké rámečky a je skvěle čitelný ať už na přímém slunci, tak ale třeba i pod vodou.

Samplovací frekvenci jsme bohužel nikde nenašli, ovšem dle našeho názoru bude poměrně vysoká, jelikož hodinky reagují na dotyk okamžitě. Musíme vyzdvihnout také skvělý kontrast a vysoký maximální jas, díky kterému budete moci číst z hodinek v podstatě kdekoliv. Potěší také Always-On režim, který je však poměrně omezený a nemůžete si jej příliš přizpůsobit. Naopak si ale budete moci přizpůsobit ciferníky, kterých je zde přes dvě stovky, takže si určitě vyberete ty pravé. Naleznete zde vše od nejrůznějších komplikací až po velice jednoduché a minimalistické ciferníky.



Operační systém Huawei Watch Fit

Pokud jste někdy měli čest s jinými Huawei hodinkami, které využívají systém Lite OS, budete se zde cítit jako doma. Jedná se o velice dobře použitelný, avšak značně omezený systém. Obchod s aplikacemi třetích stran byste zde hledali marně, stejně jako například NFC. To je ale jedna z hlavních nevýhod zejména dražších modelů. Tyto hodinky bereme spíše jako vstupní bránu do světa wearables a právě pro tyto účely poslouží Huawei Watch Fit skvěle.

Přejetím směrem doprava si dokážete přímo na hodinkách zobrazit svou srdeční frekvenci, SpO2, stres, informace o počasí či hudební přehrávač. Nachází se zde také kruhovitý ukazatel vaší pohybové aktivity. Jestliže swajpnete odspodu, zobrazí se vám notifikace, se kterými bohužel nemůžete nic dělat, pouze je mazat. Stejným gestem, akorát odshora zobrazíte notifikační centrum, kde můžete zapnout režim nerušit, vstoupit do nastavení nebo zobrazit stav baterie. Pokud stisknete tlačítko na pravém boku, zobrazí se vám menu s vestavěnými aplikacemi jako je časovač, budík, stres, tréninky, dechové cvičení či sledování spánku. Ostatní aktivity budete muset dělat skrz aplikaci Huawei Health, o které si více povíme v dalších odstavcích.



Výdrž baterie Huawei Watch Fit

Jak jsme již nastínili v prvním odstavci, výdrž baterie Huawei Watch Fit je na skvělé úrovni. V moment kdy nám je kurýr dovezl jsme je dobili do 100 % a od té doby se nám je nepodařilo vybít. A to jsme je rozhodně nešetřili, kolikrát jsme zkoušeli maximální jas či Always-On režim a po 6 dnech používání jim stále zbývá 15 % kapacity baterie. Huawei říká, že při běžném používání se dostanete na výdrž kolem 9-10 dní, což je určitě pravda.

Na druhou stranu budete-li každý den využívat GPS, přehrávat hudbu, sledovat tréninky a jinak hodinky namáhat, vydrží vám asi polovinu, tedy 5-6 dní. Stále je však výdrž lepší, než u ostatních hodinek, které jsou ale naopak mnohdy chytřejší. Samotná baterie má kapacitu 180 mAh a pomocí přiloženého kabelu ji dobijete přibližně za hodinku a půl.



Sportovní aktivity Huawei Watch Fit

Tím, čím jsou hodinky Huawei Watch Fit výjimečné je bezesporu velice rozsáhlé sledování sportovních aktivit, kondice a zdraví. Pokud sportujete a děláte více věcí najednou, neuděláte s koupí těchto hodinek chybu. Dokáží totiž sledovat vše, na co si vzpomenete. Pojďme tedy jen namátkou: chůze, běh, břišní tanec, šipky, bojová umění jako box, karate či MMA, plavání, orbitrek, stepper, aerobik, jóga, pilates, šerm, balet, lukostřelba, laser game, hokej, fotbal, surfování, parkour, skateboarding či automobilové závody. Je jich ale mnohem více.