Samsung Galaxy S27 Pro má dostat geniální funkci z letošní Ultry Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S27 Pro by podle úniku měl dostat hardwarový Privacy Display, který zúží pozorovací úhly displeje Funkci dosud nabízel jen vrcholný Galaxy S26 Ultra, nově ji má dostat i menší Pro a chystaný Galaxy S27 Ultra Zatím jde o ranou spekulaci leakera Digital Chat Station, oficiálně Samsung nepotvrdil nic Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Otevřít si v nacpané tramvaji bankovní aplikaci a nemuset přitom řešit, jestli vám lidé okolo čtou zůstatek přes rameno – přesně k tomu slouží Privacy Display. Tuhle funkci dosud nabízel jen nejdražší Galaxy S26 Ultra, podle čerstvého úniku ji ale dostane i chystaný Samsung Galaxy S27 Pro. Jak Privacy Display na Samsungu Galaxy S27 Pro funguje Privacy Display je hardwarové řešení – pracuje přímo na úrovni panelu, ne jako softwarový filtr, který si zapnete v nastavení. V praxi výrazně zúží pozorovací úhly displeje: čelně na obrazovku vidíte úplně normálně, ale člověk sedící nebo stojící vedle vás uvidí jen ztmavlou plochu. Nemusíte tak při placení nebo psaní zpráv na veřejnosti naklánět telefon k tělu. Samsung zřejmě nezůstane jediným výrobcem, který tuto funkci nabízí. Konkurenční Xiaomi na ni údajně chystá vlastní odpověď v rámci nadstavby HyperOS. Z výsady Ultry funkce pro víc modelů Dosud byl hardwarový Privacy Display vyhrazený jen tomu úplně nejdražšímu Samsungu a debutoval na letošním Galaxy S26 Ultra. Podle insidera Digital Chat Station ho ale příští generace rozšíří: kromě Galaxy S27 Ultra se má objevit také u Galaxy S27 Pro s 6,47″ displejem. Výrobce si navíc tuhle technologii údajně chce nechat pro sebe a zatím ji nedodávat konkurenci (například Applu, pro který vyrábí displeje). Unikly další detaily o Samsungu Galaxy S27 Pro. Tentokrát byla prozrazena kapacita baterie Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kam Galaxy S27 Pro zapadá a kdy dorazí Galaxy S27 Pro má být kompaktní vlajkovou lodí s výbavou Ultry, jen bez dotykového pera S Pen. Vedle Privacy Display se u něj spekuluje o baterii 5 000 mAh a trojici fotoaparátů blízkých těm z Ultry. Samsung své nejdražší telefony obvykle představuje na přelomu ledna a února, premiéru celé řady Galaxy S27 tak čekejte nejspíš začátkem roku 2027. Lákala by vás možnost schovat displej před zvědavými pohledy okolí? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, GizmoChina, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář displej Samsung Samsung Galaxy spekulace únik vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025